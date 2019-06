El Mundo dice que "el PSOE abre la puerta a Bildu y Sánchez orienta la investidura". Y luego hablan de Vox. Dice el editorial que "Sánchez tenía en Navarra la oportunidad de acreditar la sinceridad de su deseo de moderación tras su victoria electoral" pero después de lo de ayer "la presión de Moncloa sobre Cs o el PP para merecer su abstención en la investidura pierde toda credibilidad". Qué potra ha tenido Rivera. Sánchez "ha elegido la peor vía para volver a ser presidente: la colaboración del separatismo sumada a la de Podemos. Sánchez se quita la careta centrista y encara una legislatura presidida por la polarización ideológica y el cuestionamiento continuo de la unidad nacional". Hombre, tampoco es una sorpresa, la cabra siempre tira al monte y es lo que le pide su electorado. David Jiménez Torres no se da un respiro y sigue buscando argumentos para justificar el no es no de Rivera. "Si Ciudadanos cede a las presiones y facilita la investidura de Sánchez" en poco tiempo se dirá "que Cs es un partido sin principios y Rivera, un líder sin palabra". Sí, bueno, eso ya se ha dicho hasta la saciedad y no le ha pasado factura. Tal vez sus votantes consideren que la capacidad de adaptarse a la realidad del momento es más útil que la rigidez del no es no. "Si Ciudadanos cede", continúa David, "Sánchez tendrá un enorme margen para incumplir cualquier compromiso que adquiera con Rivera". Eso es problema de Sánchez. Rivera siempre podrá romper con él si eso sucede. Eso sí, si Rivera no cede, le dará a Sánchez la justificación para adquirir oscuros compromisos. De eso se trata, David, de ponerle en evidencia. "Si Ciudadanos cede , se le seguirá negando el salvoconducto de respetabilidad progresista" y les seguirán llamando fachas. ¿Y eso qué más da? "Si Ciudadanos cede, por cada Francesc de Carreras que recuperen perderán unos 10.000 votantes, PSOE y PP continuarán siendo los principales órganos de poder del país y Cs se habrá condenado al papel de bisagra simpática más o menos irrelevante". ¡Ángela María! Esa es la madre del cordero. ¿Y que pasaría si no cede, David? Pudiera suceder que quedara como un partido inútil, un PPito, los votos provenientes del PP volverán a la casa grande y los de centro que creyeron que Cs era un partido serio, que realmente garantizaba estabilidad alejada de los extremos y nacionalismos se quedaran en casa tras la decepción. Eso sin contar los que irán al PSOE. "Pese a todo esto, que Ciudadanos cediera sería, a corto plazo, lo menos malo para nuestro país. Y ya". ¿Y eso no es suficiente? Ahora todo es corto plazo. Pero vamos, tranquilo, Rivera no está en eso. Ni Sánchez tampoco.

El País esconde a Bildu. "El PSOE navarro da el primer paso para gobernar con los nacionalistas". Aizpeolea pone todo su empeño en justificar a Sánchez. "Sánchez ha optado por una arriesgada apuesta porque va a estar sometido a fuego cruzado entre Bildu y una derecha farisaica que pacta sin complejos con la ultraderecha y acusa de complicidades inexistentes, precisamente con Bildu". Sólo que Vox no tiene un pasado teñido de sangre, señor Aizpeolea, y eso de que no existen complicidades con Bildu, en fin, que tenemos ojos en la cara. El editorial hace un obituario político a Carmena cargado de alabanzas. "Carmena deja una gestión en la que intentó que prevaleciera el buen gobierno. Sus cuatro años en el palacio de Cibeles han representado un ejemplo". Sí, un ejemplo de sectarismo. Pero más allá de Carmena, El País critica que los pactos de los ayuntamientos "abren las puertas a fuerzas que cuestionan el sistema constitucional". Eso pasó hace cuatro años, cuando el PSOE abrió las puertas de grandes ayuntamientos a Podemos, que cuestiona el sistema constitucional de arriba a abajo, empezando por la monarquía. "La función primordial de los ayuntamientos es favorecer a sus ciudadanos" y no un juego para ganar "un poder más amplio. La constitución de buen número de ellos se ha inspirado en los principios exactamente contrarios". No lo dice, pero estoy convencida a que se refiere especialmente a lo que ha hecho el PSOE con Albiol en Badalona, fijo.

ABC: "El PSOE abraza al separatismo en Navarra". Bieito Rubido está entusiasmado, al fin le da Sánchez un motivo para justificar el no es no de Rivera. "La apuesta es demoledora", dice el editorial. "Es una invitación formal al independentismo, y a Bildu, para no vetar la investidura de Pedro Sánchez", qué alivio. "El PSOE podrá argumentar cuanto quiera, negando una y otra vez que haya negociado absolutamente nada con Bildu o tratando de equipararlos con Vox. Pero Sánchez tendrá difícil dar explicaciones convincentes. Bildu es un partido legal, pero su trayectoria sigue manchada por un reguero de sangre imborrable (…) Con decisiones como la adoptada ayer en Navarra, Sánchez ha perdido ya toda legitimidad para exigir al PP y a Cs que se abstengan". Hay que darle la enhorabuena a ABC. Navarra y España bien merecen justificar su línea editorial del último mes.

La Razón dice que "Sánchez se entrega a Bildu para allanar su investidura". Dice el editorial que "con esta opción, Sánchez renuncia a los dos diputados que UPN le había ofrecido para su investidura. El PSOE gobernará con Bildu en Navarra, un partido inconstitucional que no ha renunciado a su pasado violento y cuya aspiración es la anexión de la comunidad foral a la gran Euskal Herria. Podía haber optado con un acuerdo entre Navarra Suma el PSN", pero la querencia socialista por los nacionalismos ha ganado. "Esta era la condición del PNV para apoyar la investidura de Sánchez y no se ha movido ni un centímetro". "El pacto de Navarra dificulta que Cs se abstenga". Menudo regalazo que le ha hecho Sánchez a Rivera. Y además se ha comido los titulares sobre la regañina de Valls. A ver si tras este respiro se retira al rincón de pensar, que buena falta le hace.