Sánchez y Chivite consultarán a la militancia sobre sus pactos de gobierno

Las cartas empiezan a ponerse boca arriba y a desvelar qué era órdago y qué farol. Pedro Sánchez ya sabe que irá a una investidura en el mes de julio sin haber recibido confirmación oficial de obtener la luz verde pero con la casi seguridad de que serán las abstenciones de ERC y Bildu las que le permitan iniciar su nueva andadura en el Palacio de La Moncloa.

Fuentes socialistas reconocen abiertamente ya que "la vía navarra ha fracasado" porque "María Chivite será presidenta de Navarra" con la abstención de Bildu. Una formación política a la que el PSOE pretende ahora blanquear habida cuenta de que podría convertirse también en la llave de la investidura de Pedro Sánchez.

Apenas 24 horas después del acuerdo en la mesa del parlamento foral, las fuentes socialistas consultadas por Libertad Digital hablan por vez primera en varias semanas con claridad: "Vamos a salir con la abstención de ERC y Bildu". Ya no supone un problema incluir a esta última formación proetarra, a la que hoy abiertamente ha defendido la portavoz gubernamental, Isabel Celaá, porque "todas las formaciones políticas que tienen escaños son legales y son legítimas".

Un argumentario que hasta ahora sólo se escuchaba en privado y que, desde hoy, se convierta en reconocimiento público aunque aún se siga defendiendo que "no hemos pactado con Bildu". Preguntada por Chivite, Celaá incluso asumió este jueves que el Gobierno de España también "está trabajando por tener un gobierno de Navarra presidido por María Chivite con 23 escaños, lo cual no implica a Bildu". Y defendió que "el PSOE navarro ha cumplido escrupulosamente con su palabra al no pactar con Bildu" y que "la intención de María Chivite es una presidencia valiente y loable para intentar evitar el choque entre dos bloques".

Una férrea defensa que se completa con la frustración y el malestar del PSOE al ver "las mentiras" que, dicen, "proyecta la prensa" sobre la alianza con Bildu, a lo que responden: "Cuando todos te llaman mataperros, a lo mejor te da por matar alguno". Y ésa es la realidad que se abre paso, tanto en público como en privado, y que avanzará en las próxima semanas en que se dará el siguiente paso para la investidura en la primera quincena de julio: una consulta a la militancia.

Fuentes socialistas consultadas por Libertad Digital anticipan que Pedro Sánchez someterá a las bases del PSOE un acuerdo con Podemos para un gobierno de cooperación. Una consulta que se celebrará también en próximas fechas en Navarra porque María Chivite hará lo propio para ser presidenta de la comunidad foral. En ninguno de los dos casos se consultará sobre la abstención de Bildu o ERC, la llave del Gobierno, sino "sólo sobre los acuerdos del Gobierno", explican estas fuentes.

Es decir, que la militancia socialista no decidirá sobre lo fundamental sino sobre lo accesorio porque no podrán someter a votación si prefieren que el PSOE descanse la gobernabilidad sobre la alianza Frankenstein que Pedro Sánchez había prometido no reeditar antes de iniciar el camino de la falsa centralidad que le llevó a ganar las elecciones del 28-A y el 26-M.