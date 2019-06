El Gobierno sigue blanqueando a Bildu pero cree que Vox debe estar fuera de las instituciones

El Gobierno avanza hacia una alianza por omisión con ERC y Bildu cuya abstención permitirá la investidura de Pedro Sánchez y para ello continúa en su estrategia de blanqueamiento de la formación proetarra. Este jueves, la portavoz gubernamental, Isabel Celaá, pidió "asumir con normalidad" que se trata de una formación "legal y legítima".

Preguntada por Libertad Digital por esta defensa y el contraste de sus declaraciones sobre Vox de quien Celaá dijo hace meses, tras las elecciones andaluzas, que "debería estar fuera de las instituciones", la portavoz del Ejecutivo ha vuelto a defender, pese a negarlo inicialmente, la conveniencia de que Vox no esté en las instituciones: "En Europa, allí justamente, las fuerzas conservadoras y las fuerzas liberales tratan de no incorporar la ultraderecha a las instituciones y tienen 80 años de democracia consolidada... nosotros, que tenemos 40 años de democracia consolidada, a lo mejor algo podríamos aprender. Es no significa que Vox no sea legal". Pero no respondió a la pregunta de si Bildu debería estar también fuera de las instituciones.

Sobre Bildu, negó haberse referido a Bildu al pedir "asumir con normalidad" que es una fuerza legal pero volvió a pedir "asumir con normalidad" que es una fuerza legal. "Yo no mencioné para nada el término Bildu. Yo dije que todos los escaños son legales, que no siempre fue así. Vox es legal y Bildu es legal. Dije que todos los escaños son legales. Hemos de empezar a visualizarlo".

Preguntada también por la investidura y si el Gobierno sigue manteniendo que "los independentistas no son de fiar", como aseguró Pedro Sánchez tras el fracaso de los Presupuestos Generales del Estado, que motivaron la promesa electoral de que "no descansaremos la gobernabilidad del país en los independentistas", Celaá dejó claro que no es el escenario deseable pero que no hay otro. "No queremos que el Gobierno de España dependa de votos independentistas. En esa línea estamos trabajado", señaló sobre la vía cegada de la abstención de PP y Ciudadanos que volvió a pedir expresamente por "responsabilidad".

"También otros tendrán alguna parte alícuota de responsabilidad". Y añadió que el presidente del Gobierno en funciones y candidato sólo va a mantener diálogos en el ámbito de la Constitución, sólo y exclusivamente". En privado, el Gobierno se abre con más naturalidad al escenario de la abstención de ERC y Bildu y asegura que "si ERC se abstiene o no se abstiene, el Gobierno no será el responsable" porque no habrá negociación y asegura que "eso es decisión de ERC".

Desde Bruselas, el presidente y candidato, Pedro Sánchez, defendió en este sentido que "el PSOE es un partido constitucionalista que cumple y hace cumplir la Ley y la Constitución y nosotros hemos defendido siempre la foralidad de Navarra y lo vamos a seguir haciendo". Pero tampoco quiso responder a la pregunta de si los independentistas siguen siendo o no de fiar. Se limitó a pedir responsabilidad a PP y Ciudadanos "para que no tengamos que vernos abocados a situaciones que nadie quiere".

Sobre sus negociaciones con Podemos, Sánchez dijo que "Podemos tiene todo el derecho a verse representada en el ámbito de la Administración Pública" aunque sea sin ministerios y sostuvo que la oferta realizada es "razonable, sensata y ambiciosa y espero contar con ellos para el apoyo a la investidura".