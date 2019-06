Convulso fin de curso en Cataluña. El mismo día que se produjo la agresión a una niña de Tarrasa –por pintar una bandera de España y escribir "viva España" en el álbum de fin de curso–, un grupo de escolares, de entre diez y doce años, desfilaba por una calle al grito de "¡Llibertat presos polítics!" en compañía de sus tutores. El expresidente de Sociedad Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, ha denunciado el caso en su cuenta de Twitter con un vídeo en el que se aprecia la singular manifestación.

En el caso de la niña de Tarrasa, se acumulan los indicios que avalan la denuncia de los padres. La profesora daba sus clases con el lazo amarillo en la solapa. También ha trascendido que fueron los compañeros de la niña quienes advirtieron a la madre de la agresión y la expulsión de clase de la pequeña, de diez años de edad. La diputada de Ciudadanos en el `Parlament’, Sonia Sierra, ha apuntado que, según datos recabados por su partido en Tarrasa, en el colegio Font de l'Alba, el centro de la niña agredida y vejada, "se vigila que en el patio los niños no hablen español y si un alumno habla español pierde puntos toda la clase y toda la clase se queda sin golosinas".

Silencio de la Generalidad

La diputada de la formación naranja apuntó, además, que han presentado preguntas en el Congreso y en la cámara catalana para que el Ministerio de Educación y las autoridades educativas de Cataluña se pronuncien al respecto. Sin embargo, ni el ministerio ni la Generalidad han dicho palabra alguna sobre el caso. Tampoco los sindicatos de profesores, en manos de los separatistas.

Un grupo de padres y niños del referido colegio de Tarrasa mostraron su solidaridad con la pequeña y llenaron la puerta de entrada al centro con dibujos de banderas de España y palabras de ánimo para la niña y su familia.

Talegón y la sociedad española

El separatismo pone en duda la denuncia, TV3 no ha informado sobre el caso y se suceden las muestras de supremacismo y odio a España por parte de dirigentes del movimiento independentista. A los insultos de la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) a la periodista de Antena 3, Blanca Basiano, a quien tachó de "borde", "pesada" y "desagradable" y se refirió como "la española esa", se añade un vídeo de una conferencia de Beatriz Talegón junto a Gabriel Rufián.

La exdirigente de las juventudes socialistas y ahora activista y portavoz separatista, afirma: "El programa más visto de la tele, para que nos hagamos una idea, dice mucho de los perfiles. Allí, en España, es 'Sálvame'. Aquí (en Cataluña) lo más visto son los informativos. Es muy diferente la sociedad que se crea y se genera dándole un tipo de entretenimiento e información. Sí, aquí la población se entretiene viendo el Polònia -el programa "humorístico" de política de TV3- y se echa unas risas sanísimas, pero, al mismo tiempo, se informa también con una cierta ironía... es una manera diferente de entretenerse que ver a un grupo de gente en pelotas en una playa que no ha hecho mucha más cosa en su vida, con todos mis respetos a todos ellos, que echar un polvo con uno o echar un polvo con otra".

Atención en "sudaca" o "andalús"

El último episodio viene protagonizado por una alta funcionaria de la Agencia de Vivienda de la Generalidad, que se jactaba en Twitter de haberse cambiado a una compañía telefónica catalana porque así ya no tendría que soportar que le atendiesen en "sudaca" o "andalús", según informa el digital e-notícies. Posteriormente se disculpaba con la excusa de que no lo había dicho "despectivamente" y que "mi madre era andaluza, pero personalmente prefiero que me atiendan en catalán". También pedía perdón por haber escrito "sudaca" en vez de "sudamericano". Respecto al término "andalús" no hacía comentario.