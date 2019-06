El Mundo dice que "ERC acelera la negociación con el PSOE y Bildu contempla ya abstenerse". Qué compañía tan agradable. Dice el editorial que "uno de los principales riesgos que amenazan la unidad de España no procede tanto de las tensiones que provocan los nacionalismos periféricos como del colaboracionismo entre el PSOE y toda laya de formaciones separatistas cuyo objetivo prioritario es liquidar la soberanía nacional. Solo la obsesión por aferrarse al poder territorial que procuran los gobiernos autonómicos y municipales explica el empeño permanente de los socialistas por alcanzar acuerdos con fuerzas nacionalistas". Bueno, no solo, es que en el fondo les caen mejor que los constitucionalistas. Por ello, Federico Jiménez Losantos cambia de opinión sobre la abstención de Cs y PP. "Lo hacía a sabiendas de que la querencia natural de un político sin escrúpulos" como Sánchez "es unirse a los enemigos de la nación y la Constitución". Pero "sucede que los deseos en política son avalados o desmentidos por la realidad. Lo real es que el PSOE ha entregado Navarra al PNV y al partido de la ETA. Esos votos manchados de sangre para investir a Sánchez hacen casi indefendible la abstención de Cs y PP". "Si el futuro de Sánchez, léase PSOE, pasa por la entrega de Navarra y el indulto a los golpistas, Rivera y Casado tienen argumentos para defender su postura". A Rivera le ha venido Dios a ver, debería mandar unas flores a Sánchez.

El País dice que "el PSOE teje un amplío poder regional gracias a los pactos". Rubén Amón se ha quedado anticuado, en anteayer o por ahí, e insiste en presionar a Rivera "Rivera prefiere que a Sánchez lo arropen los independentistas e Iglesias para así reprochárselo y porque el líder naranja quiere convertirse en el líder de la oposición". Cierto, pero ese argumento ya ha perdido actualidad y fuerza, ahora estamos en otra pantalla. Te cuento, Sánchez ha elegido como socio al partido heredero de ETA. Amón cree que la estrategia de Sánchez "cínica, temeraria, implica organizar una investidura fallida y sobreentender un adelanto electoral que maltrataría seriamente los intereses de Podemos y Ciudadanos". No lo parece, ya tiene los apoyos que necesita.

ABC se sorprende de que "los barones socialistas callan ante el pacto navarro". ¿Qué barones? El único barón, conde, vizconde y señor en el PSOE es Pedro. Dice el editorial que lo de Navarra "forma parte de una estrategia global que permita a Sánchez superar la investidura de la mano del populismo, el nacionalismo y el separatismo". Estarán contentos en ABC, la cosa está saliendo como ellos querían. Como era de prever ahora nos dice que "las señales que emite son preocupantes para España". Pero los que hemos leído los últimos editoriales y columnas de este periódico sabemos que a ABC le importa una higa España. Que estaban empeñados en que Rivera no tenía que abstenerse de ninguna manera y que Sánchez tenía que pactar con sus socios de la moción de censura. Así que ahora no nos vengan con España, que nos da la risa.

La Razón se hace eco de la exclusiva de Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital. "Sentencias del TS avalan elevar la pena a La Manada". Si ABC apela a los cadáveres de los barones socialistas, a Marhuenda se le va la pinza con los votantes socialistas. "No parece que el votante medio socialista esté muy de acuerdo con quienes pretenden, en la estela del nacionalismo catalán y vasco, destruir el modelo español". Creo que conoces a pocos votantes socialistas, Marhu. La mayoría prefiere mil veces pactar con filoetarras que con Rivera, te lo garantizo. Marhuenda ya no se acuerda de cuándo decía que abstenerse era desdibujar a la oposición y dice que "como venimos insistiendo editorialmente, el líder socialista tiene otras opciones. Tanto el PP como Ciudadanos podrían avenirse a facilitar la próxima legislatura, en aras de la necesaria estabilidad del país, pero no a cambio de nada (...) La mejor posibilidad, a nuestro juicio, es la que ofrecen los escaños de Rivera que suman mayoría más que suficiente con los socialistas". Que no es no. Ussía se autoproclama "columnista tonto" y está fuera de sí por haber recomendado a Casado y al PP que se abstuvieran para la investidura de Sánchez. "Monumental majadería" , "Sánchez ya tenía pensado pactar con los excrementos de la ETA". "Hay que ser muy gilipollas para escribir lo que redacté, firmé y publiqué en la contraportada de La Razon. Pido disculpas a todos mis lectores, humildemente. Jamas creí que ese zascandil alcanzaría un acuerdo en Navarra con los que desean colonizarla. Este ambicioso sin límite, este socialista infame, este traidor a sus muertos, no merece ayuda alguna de los españoles decentes". "Hasta Bambi, Dumbo, Pinocho y el Rey León son más inteligentes que yo. Ni Mortadelo habría caído en mis confusiones" continúa fustigándose. Llega incluso a someterse a tortura. "Espero que después de mi rotunda majadería pueda ser compensado con alguna invitación para participar en las tertulias de La Sexta. Me lo he ganado a pulso, por imbécil". Vamos, vamos, Ussía, no te pongas así, hombre, no eres el único. Además en La Sexta no podrás hablar de Navarra, ese tema está censurado, tienes que pasarte cinco horas dándoles a PP y Cs por el pacto en Madrid con Vox. Y de vez en cuando, hablar de la Gürtel.

La Vanguardia intenta que no decaiga la presión a Rivera. "Duro reproche de Macron a Rivera por sus pactos". ¿Macron? ¿El franchute? Pero si eso fue la semana pasada, ahora estamos hablando del pacto de Sánchez con Bildu, que no os enteráis.