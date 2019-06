La Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto una investigación interna en la Fiscalía de Sevilla por un posible delito de revelación de secretos, tras la supuesta filtración de un informe psicológico de un hombre a su exmujer para favorecerla en su proceso de divorcio. Los hechos investigados tuvieron lugar cuando la actual fiscal general del Estado en funciones, María José Segarra, era fiscal jefe de Sevilla.

El decreto de apertura de investigación de la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago Ruiz, al que ha tenido acceso esRadio y Libertad Digital, indica que "con fecha 14 de marzo de 2019 se ha recibido en esta Fiscalía Superior queja judicial y visto su contenido, conforme a lo establecido en el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede llevar a cabo la incoación de las diligencias de investigación penal que serán registradas en el Libro correspondiente, designando para su tramitación al fiscal Juan Ignacio Fernández Amigo de la Torre conforme al turno previamente establecido".

"El fiscal designado", añade, "deberá llevar a cabo, conforme a lo prevenido en la Fiscalía General del Estado y por delegación expresa de esta Jefatura, aquellas actuaciones que estime conveniente y dentro del plazo legalmente previsto a contar desde esta fecha de incoación, un informe-propuesta para que pueda adoptarse la decisión que corresponda por el Ministerio Fiscal".

En su denuncia, el perjudicado asegura que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla y otros actores "están colaborando consciente o inconscientemente" para quitarle sus hijos "mediante el uso espurio de las instituciones". Según el escrito remitido a la Fiscalía Superior de Andalucía, estos jueces son conocedores de que la letrada de su exmujer "recibe información privilegiada mía al margen del procedimiento judicial por parte de la Fiscalía Provincial de Sevilla, es decir, existe revelación de secretos del Ministerio Fiscal a la letrada". Dicha "información privilegiada" sería un informe psicológico sobre el denunciante que habría favorecido a su exmujer durante el proceso divorcio.

"El 9 de abril de 2018 en vista celebrada en la Sala", prosigue la denuncia, "la letrada tuvo la osadía de confirmar que quien le revela secretos míos en el proceso judicial para que ella los emplee ilícitamente contra mi persona es la Fiscalía Provincial de Sevilla y la Sala lo obvió. También informo que el fiscal coordinador de Sala de Menores de la Fiscalía General del Estado desde el 18 de abril de 2017 es conocedor de las filtraciones del Ministerio Fiscal a la letrada".

Por ello, el denunciante solicita que "se investigue a fondo al Ministerio Fiscal en Sevilla y los motivos por los que la letrada recibe información privilegiada mía que luego es usada contra mí ilegalmente, lesionando mis derechos además de lesionar al Estado de Derecho así como lastimando la credibilidad del sistema judicial en Sevilla".

Fuentes de la Fiscalía Superior de Andalucía confirman a LD que "se ha abierto un expediente de investigación" por presunto delito de revelación de secretos en la Fiscalía de Sevilla y que "la investigación no ha concluido aún", aunque "podría finalizar en los próximos días". No obstante, se desconoce si la investigación abierta afecta directamente a María José Segarra.

Fiscal general en funciones

María José Segarra desempeñó su labor como fiscal jefe de Sevilla entre los años 2004 y 2018, hasta que fue designada fiscal general del Estado. Actualmente, desempeña su labor en funciones tras cesar automáticamente con el Gobierno de Pedro Sánchez que la había propuesto.

Según las fuentes jurídicas consultadas, Segarra no puso objeciones a la acusación por rebelión de los fiscales del Supremo en el 1-O. Su perfil discreto y poco mediático no encajaría mucho con las pretensiones de Pedro Sánchez y podría no repetir en el cargo de fiscal general del Estado.