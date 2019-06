El diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta ha hablado En Casa de Herrero de la crisis abierta en su partido, con las dimisiones de Toni Roldán y Javier Nart por el debate sobre si abstenerse para dejar gobernar a Pedro Sánchez. Tras declararse "un poco apenado" por lo que está pasando, Girauta ha dicho que Cs es un "partido maduro" en el que hay gente que "legítimamente se aparta" y que lo que son "varias gotas distintas pueden parecer un chorro". Sobre la cuestión clave de Sánchez, Girauta ha recordado que antes de las elecciones el partido decidió que no le apoyaría. "Hemos adquirido un compromiso y tenemos que honrarlo. Las personas que han querido replantearlo tendrán sus razones, pero esas razones no aparecieron cuando la decisión se tomó".

Tras subrayar que Ciudadanos sigue "donde estábamos", es decir, en el no a Sánchez, Girauta ha enfatizado que el presidente trata de "desgastar a Ciudadanos" y quitarse "responsabilidad personal" en sus alianzas. Y ha lanzado una reflexión: "Aquí detrás lo que hay es un temor tremendo de los agentes políticos, y no sólo ellos, a que Ciudadanos sea algo más que a lo que ellos les gustaría. No queremos ser un partido bisagra".

"Ciudadanos quiere ser eje y lo tenemos muy presente. España necesita un gran plan de regeneración que sólo se puede abordar desde la presidencia del gobierno", ha señalado Girauta. También ha subrayado cómo han aprendido quién es Sánchez tras los meses que lleva en el poder. "Pedro Sánchez ya ha decidido cuáles son sus alianzas y ha tenido meses para demostrar sus principios. En este momento está jugando al póker con Podemos porque no quiere ministros de Podemos" y Ciudadanos forma parte de ese pulso. También ha subrayado cómo, en cualquier caso, la "mayor concesión de Sánchez" es la "concesión moral, cultural" al golpismo catalán. "Todo esto son razones suficientes para que yo no me crea ni por un momento la vocación que Sánchez pretende tener", ha señalado antes de apuntar que la baza de Sánchez es "ganar credibilidad ante Podemos haciéndole ver que hay otra alternativa".