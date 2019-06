La Manada podrá solicitar su primer permiso penitenciario en 2 años. Según las fuentes consultadas por esRadio y Libertad Digital, los cinco condenados a 15 años de prisión por violación continuada por el Tribunal Supremo "cumplirán en menos de 2 años la cuarta parte de la condena", exigida por el artículo 47 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

Recordamos que José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero y Ángel Boza permanecieron 2 años en prisión provisional, tras ser detenidos en los sanfermines de 2016. Es decir, en 2 más cumplirían la cuarta parte de la condena al sumar 4 años de prisión. No obstante, existen "muy pocas probabilidades" de la que la Junta de Tratamiento les concediera dicho permiso, debido a la "alarma social" creada.

Según la Ley, para optar a los primeros permisos deben cumplir varios requisitos como "estar clasificado en segundo o tercer grado, tener la cuarta parte de la condena cumplida, buena conducta y el informe preceptivo del equipo técnico (no vinculante). Además, se deben tener en cuenta otras valoraciones de carácter subjetivo: "que no resulte probable el quebrantamiento de condena, que no sea previsible la comisión de nuevos delitos y que el permiso pueda tener una repercusión negativa en el programa individualizado de tratamiento".

Las mismas fuentes consultadas apuntan que previamente los 5 condenados deberían abonar a la víctimas la indemnización de 100.000 euros impuesta por el Supremo de forma conjunta y solidaria. Además, cabe recordar que cuatro de los acusados volverán a ser juzgados a finales de año por otro caso de abusos sexuales en Pozoblanco. Si son condenados, la pena se sumaría a la ya fijada por la violación de los sanfermines.

El Tribunal Supremo tiene previsto publicar la sentencia íntegra sobre la Manada a finales de esta semana o principios de la próxima. Mientras tanto, los 5 condenados que fueron detenidos el pasado viernes tras conocerse el fallo del Alto Tribunal continúan en el módulo de ingresos de la cárcel de Sevilla I, con un preso de apoyo y en espera de que el equipo multidisciplinar que les está entrevistando decida a qué modulo les destinan.

Posteriormente, la Junta de Tratamiento de la cárcel tiene un plazo de dos meses para clasificarles, como se hace habitualmente. Probablemente, los cinco acusados serán clasificados en segundo grado u ordinario, como la mayoría de los presos, ya que en primer grado o régimen cerra solo están los reclusos considerados muy peligrosos, como los terroristas.

Tras ser clasificados, abandonarán la prisión de Sevilla I al ser un centro penitenciario de presos preventivos. Después, los integrantes de la Manada podrían ser trasladados a cárceles cercanas para cumplir su condena como Sevilla II, Huelva, Córdoba o Puerto de Santa María III para cumplir su condena.