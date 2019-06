Sánchez se reúne en secreto con Casado en Moncloa para pedirle su abstención

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, se han reunido este lunes en secreto en el Palacio de la Moncloa durante algo más de una hora tal y como ha adelantado Antena 3. Fuentes conocedoras de la reunión explican que ha sido un encuentro "solicitado por Moncloa" en el que el presidente del Gobierno en funciones ha vuelto a pedir al líder del PP que sus diputados se abstengan para facilitar su investidura, algo a lo que Casado se ha vuelto a negar.

Una negativa a facilitar la investidura de Sánchez que se vio respaldada la semana pasada cuando en el PP vieron como el PSOE daba a Geroa Bai la Presidencia del Parlamento de Navarra permitiendo la entrada de Bildu en la Mesa de la cámara foral.

Fuentes conocedoras de la cita explican que "en el encuentro, celebrado a petición de Pedro Sanchez y al que Casado ha acudido por lealtad institucional, se han tratado tres asuntos". El primero de ellos, la investidura. Casado le ha vuelto a reiterar a Sánchez su posición contraria a apoyarla y a la posibilidad de una abstención en la misma. El líder popular también ha hablado con el presidente en funciones "sobre Navarra, señalando la gravedad de los pactos del PSOE con Bildu". "También se ha hablado de Cataluña, y de la necesidad ya manifestada en reuniones anteriores de afrontar medidas legales para poner freno a los independentistas. Finalmente también se ha tratado la elección del nuevo presidente de la Comisión Europea. El formato de la reunión ha sido el que pidió el presidente del gobierno", sentencian desde el PP.

Por su parte, desde el PSOE aseguran que ambos líderes "han estado conversando sobre las instituciones comunitarias, las futuras citas europeas, el G-20 y sobre la sesión de investidura. En este último punto, las posturas de los representantes de ambas formaciones políticas siguen estando alejadas", informa Ketty Garat.

Se reunieron hace dos semanas

La última vez que Casado y Sánchez se reunieron fue el pasado día 11 de junio cuando en la ronda de contactos del presidente del Gobierno en funciones se vieron en el Congreso de los Diputados. Entonces, el líder popular ya le reiteró al del Ejecutivo que su partido no va a facilitar de ninguna manera su investidura.

Un Casado que reconocía también que la repetición de las elecciones es una opción que no les vendría mal al PSOE y al PP pero señalaba que sería una "irresponsabilidad" someter a los españoles a un quinto proceso electoral en tres meses. "No conviene a España y los españoles no se lo merecen", apuntó.

Pablo Casado insistió también en una rueda de prensa posterior a ese encuentro que a lo que sí que estaban dispuestos desde su formación era a llegar a pactos de Estado con el PSOE. "He vuelto a tender la mano del PP a pactos de Estado para garantizar la prosperidad", aseguró. "Seguimos pensando que se dan condiciones para aplicar el 155. Y si no, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Seguridad Ciudadana o la Ley de Estabilidad Presupuestaria", explicó el líder de los populares.