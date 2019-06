PP y Cs pactan un gobierno de coalición en Murcia con la negativa de Vox

El Partido Popular y Ciudadanos han alcanzado un pacto que permitirá a los de Casado mantener la presidencia de la comunidad autónoma murciana. El acuerdo firmado este lunes por Fernando López Miras e Isabel Franco, máximos dirigentes de PP y Cs en Murcia respectivamente, va más allá de la investidura y da lugar a un Gobierno de coalición en el que los populares tendrán cinco consejerías, 4 los de Rivera y otra más, la importante cartera de Turismo, será compartida por altos cargos de las dos formaciones.

En virtud del acuerdo alcanzado esta mañana, el PP se quedará con las áreas de más peso presupuestario (Sanidad y Educación), así como Hacienda y Agricultura. Esta última consejería, al llevar incorporadas las competencias en materia de agua, adquiere una relevancia especial en una región que padece una pertinaz sequía y la no menos obstinada negativa de la izquierda española a aprobar nuevos trasvases.

Por su parte, Ciudadanos gestionará las consejerías de política social, empleo y empresa, además de las competencias en materia de transparencia.

Vox dice no

Pero este acuerdo nace cojo al no contar con el apoyo de Vox, el invitado de piedra de esta operación al que no se ha dado participación en ese proceso negociador.

Desde el principio, los dirigentes del partido conservador en Murcia fueron muy claros al exigir participar en el futuro gobierno regional, ocupando un número de consejerías proporcional a los escaños conseguidos el pasado 26-M. A este respecto cabe señalar que Ciudadanos obtuvo 6 diputados, que le han reportado cuatro consejerías, mientras que Vox alcanzó a su vez los 4 escaños.

Sin embargo, para que el acuerdo de PP y Cs fructifique es necesario el apoyo de Vox, puesto que la suma de los partidos firmantes es de 22 diputados, mientras que la mayoría absoluta en el parlamento regional murciano está fijada en 23.

Luis Gestoso, representante de Vox en estas negociaciones, asegura que votarán en contra de la investidura de López Miras si no se cuenta con ellos y se atienden sus peticiones, algo a lo que se niega taxativamente Ciudadanos, lo que podría dar al traste con la operación. Según Gestoso, "Ciudadanos tiene un pacto oculto con el PSOE para repartirse el gobierno de Murcia, aunque necesita el pretexto de Vox para escenificar su ruptura con el PP". El dirigente de Vox descarta un apoyo de última hora a PP y Cs si antes no negocian con ellos y advierte a los dos partidos: "No vamos de farol".

A este respecto cabe señalar que el responsable del equipo negociador de Ciudadanos en Murcia y diputado nacional, Miguel Garaulet, descartó completamente que vaya a haber nuevas elecciones y afirmó que si el acuerdo con el PP no fructifica negociarán con el PSOE. La cuestión ahora es saber si esa estrategia es avalada por la dirección nacional del partido naranja, después de las dimisiones ocurridas en su seno por presionar, precisamente, hacia un acuerdo con los socialistas.