La crisis interna de Ciudadanos se ha cobrado ya su primera víctima política. El portavoz económico del partido naranja, Toni Roldán, ha decidido este lunes abandonar sus cargos orgánicos y su acta de diputado, al no estar conforme con la línea política del partido, singularmente sus pactos indirectos con Vox y la ruptura con Manuel Valls, ya que Roldán, diputado por Barcelona, su ciudad natal, considera a Ada Colau como un mal menor frente a lo que hubiera supuesto un consistorio en manos de ERC.

En febrero de este año, la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos ratificó "por unanimidad", entre ellos Toni Roldán, el rechazo a Pedro Sánchez. También Luis Garicano, el líder de los críticos, y Javier Nart. Sin embargo, ese sector, tras la marcha de Roldán, forzaba este lunes una votación en la reunión ordinaria de la Ejecutiva para cambiar la estrategia y abrir una negociación con el PSOE para la investidura de Sánchez. La perdían, ya que 24 votos respaldaban al aparato, frente a los cuatro en contra y las tres abstenciones. Además de Garicano y Nart, el líder en Castilla y Leon, Francisco Igea, y el ex diputado Fernando Maura se significaban en contra, mientras que el diputado por Asturias Ignacio Prendes, la diputada por Alicante Marta Martín y la ex diputada por Toledo Orlena de Miguel se abstenían.

La votación se producía, sorprendentemente, después de la rueda de prensa de la portavoz del partido, Inés Arrimadas, quien tenía buenas palabras para Roldán pero recordándole, una y otra vez, que votó a favor del particular 'no es no' a Sánchez.

Toni Roldán explica las discrepancias con Rivera que le llevan a abandonar Ciudadanos @libertaddigital pic.twitter.com/gzexwKBZxC — Mariano Alonso (@mariano_alonsof) June 24, 2019

Poco antes, en una comparecencia sin admitir preguntas en el Congreso, y acompañado tan solo por la diputada por Burgos Aurora Nacarino, Roldán comenzaba elogiando la "valentía" de Albert Rivera para, a continuación, lanzar una auténtica enmienda a la totalidad a la política de Ciudadanos en el último año, la misma que presume de haber trasladado "cada lunes" en las reuniones de la Ejecutiva Permanente. "No me voy porque yo haya cambiado, sino porque Ciudadanos ha cambiado. Este no es el contrato que yo firmé" sentenciaba, después de afear los acuerdos indirectos con Vox, al que definía como "extrema derecha" y equiparaba en todo momento con Podemos, asegurando que "las metas en libertades individuales no se pueden conseguir de la mano de Vox, y las reformas económicas no pueden ser de la mano de Podemos".

Una estrategia con "costes" para España

"Todas las estrategias políticas tienen costes pero, en mi opinión, los costes para España de la estrategia elegida por Ciudadanos son demasiado altos" señalaba Roldán, quien además, y de manera velada, se ha mostrado a favor de la abstención en una futura investidura de Pedro Sánchez.

"¿Cuantos países de Europa soñarían con tener una mayoría fuerte en el centro, abierta en valores, europeista, reformista y sensata? España tiene una oportunidad histórica para construir un Gobierno estable y liderar el progreso en Europa en los próximos veinte años. Sería un grave error desperdiciar esa oportunidad" señalaba. También afeaba de manera indirecta los pactos que se están gestando en algunas autonomías, como Madrid o Castilla y León: "¿Cómo vamos a ser creíbles en nuestro compromiso con la regeneración si vamos a apoyar a gobiernos que llevan más de veinte años en el poder?" se preguntaba retóricamente.

Roldán se incorporó a Ciudadanos en 2015, gracias a su estrecha relación con su mentor como economista, Luis Garicano, líder de Ciudadanos en Europa, quien mantiene las mismas posiciones, por lo que su relación con Albert Rivera se ha enfriado notablemente. En Twitter, Garicano anunciaba batalla, elogiando a Roldán y asegurando que seguirá luchando por "las mismas ideas".

Desde entonces, Roldán ha desempeñado importantes responsabilidades en el partido, incluida la elaboración de los últimos programas electorales.