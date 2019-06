El documento PP-Vox: ¿quién incumplió lo pactado en Madrid?

A altas horas de la madrugada del pasado sábado 15 de junio, PP y Vox firmaron un pacto nacional de investidura y de gobiernos municipales. El acuerdo, suscrito por Tedoro García Egea y Javier Ortega Smith, constaba de tres únicos puntos y había permanecido en secreto hasta este martes, cuando los de Santiago Abascal han decidido hacerlo público ante lo que consideran un incumplimiento flagrante del mismo.

Con la rúbrica de dicho documento se despejaba la incógnita en Madrid: José Luis Martínez Almeida sería investido alcalde de la capital. Desde el PP se aseguró que Vox había aceptado hacerse con varias concejalías de distrito, pero Ortega Smith lo desmintió nada más llegar al Ayuntamiento aquella mañana. Vox se daba "20 días naturales" para anunciar "cómo se concreta" ese pacto, eso sí, "con el objetivo de que tenga representación en todos los gobiernos" en proporción a los concejales conseguidos así como influencia en el presupuesto, advirtió el portavoz verde.

Horas después, Almeida firmó el decreto de su gobierno, repartiendo cargos entre los ediles de PP y Ciudadanos. Vox no aparecía en el organigrama. Las relaciones se enturbiaron entonces y comenzó el cruce de declaraciones entre ambas formaciones: el partido de Abscal acusaba a los populares de incumplir lo pactado; los segundos aseguraban que no existía tal incumplimiento.

"Si nos ponen en la tesitura de que no es verdad lo que estamos diciendo, enseñaremos el documento", zanjaron los líderes de Vox en Madrid, Javier Ortega Smith y Rocío Monasterio. Y así lo han hecho.

El documento, como apuntábamos, consta de tres puntos:

1) Que Vox apoyará la investidura de alcaldes para la conformación de gobiernos de coalición de los distintos ayuntamientos de España en todas aquellas poblaciones donde la alianza PP-Cs-Vox pueda impedir un gobierno de izquierdas.

En Madrid así fue. El partido de Santiago Abascal cumplió con lo acordado y permitió con sus votos que Almeida fuera investido alcalde.

2) Que una vez elegidos los gobiernos de coalición PP-Cs-Vox, y en el plazo de 20 días naturales contados desde la fecha de la investidura, se nombrará a las personas indicadas por Vox en cada ayuntamiento en distintas concejalías de gobierno y responsabilidades directivas en entes municipales, que en número y presupuesto guardarán proporción a los resultados electorales obtenidos por Vox en cada población.

Este es el punto más controvertido. El mismo sábado del pleno de investidura, Martínez-Almeida conformó su gobierno de coalición con Ciudadanos y descartó por completo a Vox. Se empezó a hablar entonces, de manera más abierta, de ofrecerle a los de Santiago Abascal alguna presidencia de distrito de las adjudicadas a los populares, como Salamanca, Chamberí o Usera. Vox se negó e insistió que eso no era lo pactado.

La socia de gobierno de Almeida, la vicealcaldesa Begoña Villacís irrumpió en la crisis abierta por ambas formaciones dando la razón a Vox. "El gobierno son los concejales de áreas, las personas que se sientan en la Junta de Gobierno", afirmó Villacís, aludiendo al artículo 7 de la Ley de Capitalidad, que dice así:

"Son órganos de gobierno municipal:

a) Deliberante de representación política: el Pleno

b) Ejecutivos de dirección política y administrativa: el alcalde, la Junta de Gobierno, los tenientes de alcalde, los concejales con responsabilidades de gobierno, los miembros no electos de la Junta de Gobierno y los que se determinen en el correspondiente Reglamento orgánico.

¿Y qué dice el Reglamento orgánico del gobierno y administración del Ayuntamiento de Madrid? Su artículo 7.2 afirma lo siguiente: "Los órganos superiores de gobierno y administración del Ayuntamiento de Madrid son el alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Local. A los efectos de este Reglamento tienen además la consideración de órganos superiores, la Junta de Gobierno Local y los demás concejales con responsabilidades de gobierno, así como en el ámbito de los distritos, sus concejales-presidentes".

Así pues, ciñéndonos a la literalidad de la norma, se puede concluir que ambos partidos tienen espacio para considerar que están en lo cierto. No obstante, parece que si bien los concejales-presidentes de distrito se consideran órganos superiores con responsabilidad de gobierno, no estarían al mismo nivel que los miembros de la Junta de Gobierno de la ciudad.

"Debo negar que se haya producido un incumplimiento del pacto porque no puede haberlo cuando no ha transcurrido el plazo", dijo este mismo marte José Luis Martínez Almeida, quien no obstante no entró a rebatir el asunto central de las concejalías. "Y Vox no ha querido negociar. Tuvimos una primera reunión y desde entonces no hemos tenido más noticia por parte de Vox que la ruptura unilateral de estas negociaciones", denunció también el alcalde de Madrid.

3) Que las partes mantendrán discreción sobre este acuerdo.

Este es el tercer punto del acuerdo entre el PP y Vox, que habrían incumplido claramente los segundos a través de declaraciones a la prensa informando sobre lo pactado y, finalmente, mostrando el documento este martes.

Pero es que los de Santiago Abascal han anunciado que a partir de ahora se situarán en el papel de "oposición". Negociarán sobre programas y no sobre cargos en la Comunidad de Madrid. Las conversaciones se prevén complicadas.