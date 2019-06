La AVT no dará plantón al Gobierno a pesar de la petición de Daniel Portero

El próximo jueves el Congreso de los Diputados acogerá el homenaje a las víctimas del terrorismo en España. Una celebración que este año se ha visto tambaleada después de conocer que TVE que dirige Rosa María Mateo emitirá en la noche de este miércoles, en el Canal 24 Horas, en prime time, una entrevista al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

Poco después de conocer esta noticia, en los micrófonos de EsRadio, el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha pedido al resto de asociaciones de víctimas no asistir al homenaje que tendrá lugar mañana en la Cámara Baja. "Si Otegi sale en la televisión pública española, Daniel Potero y la asociación Dignidad y Justicia no va a asistir al Congreso de los Diputados. Animo a todas las asociaciones de víctimas del terrorismo a que le demos plantón al Congreso".

Una petición de Daniel Portero que no ha convencido a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). En una entrevista en Es la tarde de Dieter, su presidenta, Maite Araluce, ha afirmado que mañana asistirán a este acto y ha explicado que representan a "4700 víctimas del terrorismo que nunca tienen un homenaje. Consideramos que es importante para ellas que tengan un homenaje institucional". No obstante, Araluce ha dicho que no les "hace gracia" que esté allí Bildu. "No nos gusta que los que no han condenado la violencia de ETA estén en Congreso". Además, ha desvelado que mañana "si les dan voz" protestaran. "Ya está bien de tomaduras de pelo. Ya está bien de que lo que importe sean los terroristas".

Quien seguro no acudirán a esta cita en el Congreso es el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE). En Es la tarde de Dieter, su presidenta Consuelo Ordóñez, no se ha referido a que prohíban la entrevista pero ha pedido a los periodistas del 24 horas que le pregunte a Otegi: "¿Usted condena ETA, su trayectoria criminal? ¿Usted está arrepentido?"

A la entrevista a Otegi también se ha referido Francisco José Alcaraz, senador de VOX y victima del terrorismo. En Es la tarde de Dieter, Alcaraz ha dicho se ha sentido "insultado por esta entrevista en la televisión que pagamos todos. Es un menosprecio a menos 24 horas a un homenaje a las víctimas en su día en España. El homenaje es que no blanqueen a terroristas y les saquen de las instituciones".