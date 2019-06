PP, Cs y Vox cargan contra TVE por su entrevista a Otegi: "Es una vergüenza y una humillación"

La entrevista a Arnaldo Otegi que este miércoles se emitirá en TVE ha provocado la indignación del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. "Inaceptable", "vergüenza" o "humillación" han sido algunos de los calificativos que desde los partidos de centro derecha han dirigido a la cadena pública.

"Es inaceptable que la televisión pública le dé voz a un terrorista confeso como Otegi para intentar blanquear el brazo político de Batasuna, Bildu", ha asegurado el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que ha lamentado que en los últimos meses "TVE ha estado al servicio del Gobierno. No se puede instrumentalizar el canal público para dar voz a Bildu", ha pedido.

"No se puede pactar con Bildu para la Mesa de Navarra, no se puede llegar a ningún acuerdo con Bildu para la investidura de Sánchez y tampoco se puede blanquear a Bildu en la televisión de todos los españoles. Es algo que vamos a denunciar y no lo vamos a permitir", ha sentenciado Casado.

Familiares de víctimas del terrorismo etarra que forman parte del PP, como Teresa Jiménez-Becerril o María del Mar Blanco, o Francisco José Alcaraz de Vox, también han querido mostrar su disconformidad con la emisión de esta entrevista en el canal público.

Que con dinero de todos los españoles se intente blanquear a un terrorista como Otegui dandole voz en televisión es una humillación no solo a las victimas de ETA sino a todos los españoles que han sufrido con nosotros. ¿ Cómo podemos parar esta indignidad? — Teresa Jiménez-Becerril (@teresajbecerril) 26 de junio de 2019

Que @tve_tve , se preste a blanquear a un terrorista como Otegi es una auténtica vergüenza y una clara humillación a las Víctimas del Terrorismo!!!!!!! pic.twitter.com/7HczmPCM9w — María del Mar Blanco Garrido (@MariMarBlanco_) 26 de junio de 2019

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pedía directamente la dimisión de la administradora de TVE, Rosa María Mateo, y lamentaba a través de las redes sociales que se trata de "un escándalo que Sánchez ponga la televisión que pagamos todos los españoles a limpiar la imagen de un terrorista como Otegi".

¿Sabes quién se la va a perder? Los más de 800 inocentes asesinados por tu banda criminal. Es un escándalo que Sánchez ponga la televisión que pagamos todos los españoles a limpiar la imagen de un terrorista como Otegi. La señora Mateo debe dimitir de inmediato. #OtegiNOenTVE https://t.co/vlyP8YJrpy — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 26 de junio de 2019

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Joan Mesquida, iba más allá y relacionaba la entrevista a Otegi con la política de pactos del PSOE: "Mucho nos tememos que esta entrevista sea una de las condiciones que han puesto los amigos de ETA para pactar con Sánchez en Navarra y votar a favor de su investidura".

Vox empleaba también las redes sociales para denunciar el "blanqueamiento" al etarra por parte de TVE. A través de la cuenta oficial de Twitter del partido, recordaban que la cadena pública no les invitó al debate electoral de las generales mientras da voz ahora al terrorista condenado concediéndole una entrevista en horario de máxima audiencia.

a televisión pública, que intentó vetar a VOX en los debates electorales y que siempre se negó a entrevistarnos con la excusa de que aún no teníamos representación, invita esta noche al terrorista condenado Otegi para blanquearle. diremos explicaciones. https://t.co/cXkfZO1bCG — VOX @vox_es) 26 de junio de 2019

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, aprovechaba además una entrevista en TVE para reprochar a la cadena su decisión recordando quién es Otegi y su pasado. El presentador salía inmediatamente a defender a la cadena a lo que Espinosa de los Monteros lanzaba el reto de que le preguntaran por los asesinatos cometidos por ETA, los secuestros o las extorsiones, entre la larga lista de crímenes de la banda terrorista