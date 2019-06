Los presos de JxCat piden abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez

Los presos de JxCat han hecho llegar este jueves una misiva en la que expresan su apuesta por una abstención en el debate de investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez. En la misiva, que ha avanzado Nació Digital y han confirmado a Efe fuentes de JxCat, los presos y diputados suspendidos Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez han trasladado su posición a favor de la abstención, en pleno debate sobre el sentido de voto que debe adoptar la formación.

Rull, Turull y Sànchez abonan en este sentido la apuesta que ya verbalizó la semana pasada el expresidente catalán Artur Mas, quien en una entrevista radiofónica después de verse con Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica) dijo que prefería un Gobierno de Pedro Sánchez que una alianza de derechas (PP, Ciudadanos y Vox) que "arrase" con Cataluña.

Fuentes de JxCat consultadas por Efe han confirmado la existencia de esta misiva, sin querer ofrecer detalles de su literalidad porque no es pública. Las mismas fuentes han indicado que en el seno del grupo de JxCat en el Congreso de los Diputados existen posicionamientos diferentes y que aún no está definido el sentido del voto en el futuro debate de investidura.

A parte de los tres diputados presos y suspendidos, los otros parlamentarios de JxCat en el Congreso son Laura Borràs, Miriam Nogueras y Jaume Alonso Cuevillas, próximos a Carles Puigdemont, y Sergi Miquel, militante del PdeCAT.

JxRep apuesta por el no

Horas después, Junts per la República (JxRep), organización que agrupa a independientes de Junts per Catalunya (JxCat), ha reclamado este jueves votar no a la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez. La organización, liderada por Ferran Mascarell y Agustí Colomines, cree que fue "completamente legítimo y necesario" apoyar la moción de censura contra Mariano Rajoy, pero ha recalcado que el Gobierno del PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, no se ha "desdicho" de la "represión", lo que prueba que esta "continuará siendo su estrategia".

Además, el PSOE "ha dado señales inequívocas de que su voluntad de diálogo es mínima", expresa la organización en un comunicado. JxRep recalca que los presos "no tienen que convertirse en moneda de cambio de nada" y opina que su situación procesal y personal no variará "sea cual sea el sentido de voto de los grupos independentistas" en el Congreso.

La formación considera que el independentismo solo podría plantearse facilitar la investidura de Sánchez si hubiera un acuerdo para abrir una mesa de negociación para la celebración de un referendo pactado.

Entre las otras condiciones que enumeran, destacan: atender las recomendaciones del grupo de trabajo de "detenciones arbitrarias de la ONU" y retirar los "impedimentos" para que Carles Pugidemont, Antoni Comín y Oriol Junqueras puedan tomar posesión como eurodiputados.