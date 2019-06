El Mundo dice que "Los socios de Sánchez no aplauden el discurso de las víctimas de ETA". Dice uno de los editoriales que "las víctimas no merecen esa ignominia", aunque a Tadeu le parece que la entrevista tuvo su utilidad. "Se le entendieron dos cosas: que se abstendrá con ERC para que Sánchez forme gobierno don Podemos y que el objetivo político que perseguía cuando era miembro de ETA sigue intacto. Nada que no se supiera, cierto es, pero a veces conviene oír las cosas de la propia boca". A lo mejor la víspera del homenaje a las víctimas en el Congreso no era el mejor día. Santiago González apunta a los responsables. La entrevista "nos ha permitido comprobar para qué tiene el doctor fraude a la administradora única: para estas cochinadas, aunque no se acierta a adivinar el partido qué saca de haber encabronado al mismo tiempo a todas las víctimas del terrorismo". Pues no, lo cierto es que a Sánchez no le pega cometer estas torpezas innecesarias. ¿No será una imposición de Otegi para jorobar?

De El País destacar de su portada que oculta lo sucedido ayer en el Congreso. Toda una lección de ética periodística. Aunque esto no es nada comparado con la asombrosa y nauseabunda información de Javier Casqueiro. "Mari Mar Blanco pide en nombre de las víctimas que no se blanquee a EH Bildu". No dice ni pío de los brazos cruzados de los socios de Sánchez, pero sí le emociona que "la formación de Otegi quiso aportar un gesto en el homenaje y su portavoz, Jon Iñarritu, participó por primera vez con los demás partidos en el minuto de silencio aunque no entró al pleno". ¡Ay, qué majo! Si es que son de buena gente los defensores del tiro en la nuca. Por el contrario, la hermana de Miguel Ángel Blanco no estuvo a la altura de tanta bondad y "llegó con un discurso poco institucional". "Blanco solicitó incluso la colaboración de los parlamentarios" "para que sigan manteniendo la unidad frente a los asesinos" y no se comporten como si ETA nunca hubiera existido mientras resucitan el franquismo. Menuda arpía.

ABC señala que "Las víctimas claman contra el blanqueo de ETA". El editorial alaba el acierto del discurso de Marimar Blanco "al tildar de vergonzosa e inaceptable la infame entrevista " a Otegi en TVE. "Y todo con el único fin de blanquear a los proetarras de Bildu por si Pedro Sánchez tiene que valerse otra vez de ellos para seguir en Moncloa". Luis Ventoso lo que no se explica es lo de Irene Montero. "¿Qué extraño mecanismo mental, qué forma cutre de resentimiento, llevó ayer a Irene Montero a negar un aplauso a Mari Mar Blanco cuando habló en el Congreso en nombre de las víctimas del terrorismo". No es Irene Montero, Ventoso, lo malo es que el odio de Irene representa lo que piensa gran parte de la izquierda en España. Que hasta ETA es mejor que el PP o todo lo que no sea izquierda radical. La militancia del PSOE no gritó la noche de las elecciones "con Bildu no".

La Razón dice que "Moncloa valida los votos de Otegi tras justificar a ETA". Dice Marhuenda que quien programara la entrevista la víspera del homenaje "puede estar orgulloso de su inmoralidad. Era inevitable que esa unidad saltara por los aires porque la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, debía denunciar ante las Cortes la operación de blanqueo de Otegi y lo que representa. Todos lo partidos aliados del PSOE desde la moción de censura no aplaudieron ostensiblemente tras el discurso". Ussía vaticina que Rosa María Mateo "será depurada". "Rosa María Mateo no dimitirá, pero si la indignación ciudadana por su sumisa felonía incomoda al máximo responsable de la ignominia éste no dudará en pulverizarla". "Será depurada cuando menos se lo espere". Rosa Mari, te dije que había que darle canchita a Bildu, pero no que lo hicieras el día antes de un acto de las víctimas en el Congreso. Anda, vete a casa que ya es hora.