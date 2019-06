Críticas al Ayuntamiento de Madrid por colgar una bandera española y otra del Orgullo Gay

El nuevo gobierno municipal de Madrid ha desplegado este viernes en la fachada del Palacio de Cibeles una gran bandera LGTBI con motivo de la semana del Orgullo. Al acto han acudido la vicealcaldesa, Begoña Villacís y varios delegados del Ayuntamiento y ediles del PP, pero ningún miembro de la oposición ni tampoco de asociaciones. Además, la posición de la bandera ha suscitado críticas en Más Madrid y el PSOE, que se han quejado también de no haber recibido invitación.

La bandera arcoiris ha sido situada en el lateral izquierdo de la fachada del Palacio de Cibeles al atender a criterios de Patrimonio para no dañar la fachada recientemente restaurada. Este jueves por la tarde se colgaba una bandera de España en el centro.

"Niego la mayor de que se ha orillado. Está en la fachada. No tiene nada que ver con ninguna petición de Vox", ha manifestado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, tras acudir a un acto en la Universidad Francisco de Vitoria. La nueva bandera tiene 15 metros de largo por 3 metros de ancho.

Villacís ha puesto en valor que la bandera arcoiris es símbolo de que Madrid es una "ciudad libre que acoge diversidad". "Estamos en un acto de celebración y reivindicación, de muchos derechos civiles. Madrid es un de las ciudades más libres del mundo, donde podemos seguir reivindicando esos derechos, esas libertades alcanzadas entre todos, pero aún quedan muchos objetivos por cumplir", ha manifestado.

La bandera española de la fachada

La bandera española situada en el centro de la fachada fue colocada, según el ayuntamiento, porque "se hace muy necesario reivindicar la bandera y los valores que representa", señalaron entonces fuentes municipales.

Esta, indicaron, "representa la unidad, la concordia entre españoles y el respeto" a la Constitución, que es "garante" de las "libertades y los derechos", todo lo que no representa el lazo amarillo, que "divide, ofende, insulta y hace apología del golpismo". Se hizo, explican, en respuesta al lazo colocado en el Ayuntamiento de Barcelona.

Críticas al Ayuntamiento

Desde el Consistorio se tomó esta decisión unos días después de que Vox le reclamase que colgase la bandera nacional para demostrar que "respeta los derechos de todos". La formación dirigida por Santiago Abascal se expresó así después de que Almeida confirmase que la bandera LGTBI ondearía en el consistorio.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha enmarcado la instalación de la bandera de España en "los tirones producidos por la extrema derecha". "No me parece mal que esté la bandera española pero me da la impresión de que ahora hay una tendencias, hay tirones producidos por la extrema derecha", ha manifestado a la prensa desde la A-5. Y ha aplaudido que se coloque la bandera arcoiris.

Concejales de Mas Madrid también han criticado las banderas en Twitter acusando al consistorio de desplazar la bandera del Orgullo: