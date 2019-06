El PP cree que Sánchez "no irá a septiembre" si no vence en su "duelo" con Iglesias en julio

El PP cree que Sánchez "no irá a septiembre" si no vence en su "duelo" con Iglesias en julio

El PP cree que Sánchez "no irá a septiembre" si no vence en su "duelo" con Iglesias en julio "Se va a presentar en julio, y si no sale bien, no irá a la de septiembre. Dejará correr el tiempo hasta elecciones", creen en Génova.

Lo más popular