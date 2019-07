El embajador español Javier Rupérez, víctima de ETA, ha asegurado en Es la Tarde de Dieter que nadie le ha llamado desde Televisión Española después de que pidiera en una carta en el diario ABC una entrevista en el mismo formato para dar su visión sobre el proetarra Arnaldo Otegi, autor material de su secuestro en el año 1979. Por eso, ha querido agradecer a esRadio su llamada: "Les agradezco que me hayan llamado, han sido la única radio pública o privada que se ha interesado, y están cumpliendo de manera honrosa el papel que debería cumplir un medio público". "Todos sabemos el pelaje de la gente que tenemos en el Gobierno y que dirigen la Coorporación Pública", ha añadido.

El diplomático ha recordado que "no es la primera vez que Otegi aparece en un medio público" y ha lamentado que "nunca se le pregunta por sus acciones. Nadie le ha preguntado por lo que hizo con Cisneros ni por lo que hizo conmigo".

Visiblemente indignado, Rupérez ha recordado las palabras de Otegi en la infame entrevista en RTVE cuando afirmó que tenía derecho a producir dolor y ha señalado que la Fiscalía debería reaccionar ante una declaración así.

Sobre el autor de su secuestro ha dicho que "sigue siendo el mismo personaje que en su momento protagonizó con ETA acciones terroristas" y ha querido denunciar el blanqueamiento que está haciendo el Gobierno de Sánchez para buscar "los apoyos que necesita para la investidura y a más largo plazo".

En este momento, Otegi, que "no se ha arrepentido ni pedido perdón", es "un señor que se pasea como Pedro por su casa por el Parlamento catalán y que es recibido por los jefes de la Generalidad catalana", ha denunciado. También ha calificado de asqueroso y vomitivo el recuerdo de la foto de la cena de Navidad en la que la representante del PSOE vasco, Idoia Mendía, brindaba con Otegi.

El embajador español retirado ha insistido en que nadie del Ente Público se ha puesto en contacto con él, igual que "ningún miembro del PSOE ha contactado conmigo. Los únicos que se han puesto en contacto conmigo desde el punto de vista de los partidos han sido Ciudadanos y en parte también, indirectamente, Vox. El PP tampoco se ha puesto en contacto conmigo".

Javier Rupérez ha cargado contra todos aquellos que justificaron la entrevista al proetarra de Bildu, como Irene Montero, que dijo que la veía bien porque era un representante político. Rupérez ha destacada la "repugnancia" que le producen esas palabras al igual que las de Pablo Iglesias y ha pedido la "prohibición" para que los partidos heredeos del terrorismo estén en las instituciones, recordando la ley de partidos de la época de Aznar, y planteando lo inverosímil que sería que en Alemania hubiera un partido heredero del nazismo. "Aparezca o no públicamente, lo que es evidente es que los que se prestan a estas maniobras merecen el más absoluto desprecio", ha añadido. Por eso, ha recordado que Otegi no es un representante político, no está elegido en ningún parlamento" y que está quedando de manifiesto el "blanqueo del terrorismo en el que participan el PNV y el PSOE".