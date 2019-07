El presidente de la Asamblea de Madrid convoca un Pleno de investidura sin candidato

El presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, se ha acogido al artículo 182.3 del Reglamento de la cámara autonómica para convocar un Pleno de investidura el próximo día 10 de julio sin candidato.

En un comunicado, el presidente de la cámara autonómica y diputado de Ciudadanos, anuncia que "tras concluir hoy la ronda de consultas con los seis grupos políticos de la Asamblea de Madrid, ha constatado que ninguno de los dos candidatos que se han postulado reúne los apoyos necesarios para una investidura viable".

La decisión de Juan Trinidad llegaba tras haberse reunido con todos grupos parlamentarios de la Asamblea. Unos encuentros en los que tanto la popular Isabel Díaz Ayuso como el socialista Ángel Gabilondo se habían propuesto como candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Trinidad tenía la posibilidad así de elegir a Ayuso a Gabilondo o la de no nombrar candidato ya que el artículo 182.3 del Reglamento de la Asamblea de Madrid así lo permite:

3. En el supuesto de que, tras la consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación en la Cámara, la Presidencia de la Asamblea no pudiera proponer al Pleno un Diputado como candidato a la Presidencia de la Comunidad, aquella fijará la fecha para la celebración de la sesión de investidura.

¿Y ahora qué?

Hasta el próximo 10 de julio los grupos podrán seguir negociando para alcanzar un acuerdo. Por ejemplo, si Díaz Ayuso logra reunir los apoyos de Ciudadanos y Vox antes de ese día podría ser candidata a la investidura en ese mismo pleno sin otra nueva ronda de contactos.

En el caso de que no lo consigan, se celebrará un Pleno de trámite, en el que cada grupo tendrá diez minutos de intervención. Desde entonces, se dará dos meses más a los partidos para seguir negociando.

El 10 de septiembre será la fecha tope para alcanzar un pacto. En el caso de que los grupos no se pongan de acuerdo, se producirá automáticamente una repetición electoral en la Comunidad de Madrid.

Ayuso y Gabilondo se habían propuesto

Díaz Ayuso, en su reunión con Trinidad, le había trasladado que no tenía cerrados ni los apoyos de Ciudadanos ni los de Vox, pero que los "síes" a su candidatura "venían de camino". "Le he dicho que de las opciones posibles, la mía es la que tiene prácticamente todas las posibilidades de salir adelante frente a la del PSOE, que concita más rechazos", aseguraba.

La popular también explicaba que tenía "pinta" de que al final va a tener que "firmar un pacto con Cs y otro con Vox", y criticaba la falta de entendimiento entre estas dos formaciones ya que los de Rivera y los de Abascal "todos los días se entienden y llegan a acuerdos a través de la Mesa de la Asamblea, en la mesa más grande que he visto nunca".

Por su parte, el socialista Ángel Gabilondo también explicaba en rueda de prensa que él debía ser el elegido porque es era el que, en estos momentos, tenía un mayor número de síes cerrados.

"Lo que modestamente le he pedido al señor Trinidad es que me proponga a mí. No porque yo sea superior a nadie, sino porque creo que se dan las circunstancias, principalmente ser la lista más votada -idea sobre la que se ha apoyado en varias ocasiones-. Otra cosa son los argumentos que se puedan dar para pensar lo contrario", aseguraba.

Cabe recordar que la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid la marcan 67 diputados. La suma de PP (30), Cs (26) y Vox (12) es de 68, mientras que PSOE (37), Más Madrid (20) y Podemos (7) alcanzan los 64 representantes, tres menos de los necesarios para lograr esa mayoría absoluta.