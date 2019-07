La última ocurrencia de los nacionalistas: hablar catalán con la lavadora y la tostadora

Los nacionalistas e independentistas catalanes siguen dando muestras de un ridículo difícil de explicar, pero amparado por la televisión pública TV3. El último ejemplo se pudo ver en el reportaje 'Lenguaheridos', emitido este domingo dentro del programa 30minuts en el que se alertaba de que el catalán estaba a punto de desaparecer por culpa de amenazas tan importantes para el separatismo como internet, los 'instagramers', el Instituto Cervantes e incluso Netflix. "Es mucho más poderoso que el franquismo", se llega a afirmar en este vídeo propagandístico.

Aunque para ellos, sin lugar a dudas, la mayor amenaza está en el patio de los colegios, en el recreo. Allí, dice la narradora del documental que "el catalán es mucho más frágil porque domina el castellano" pese, a que, lamenta "la inmersión lingüística blinda el catalán en el interior de las aulas".

En este fragmento en concreto se escucha como un padre que lleva a su hijo al colegio cuenta alarmado que hace unos días había pillado al niño intercambiando cromos en español con uno de sus amigos. "Yo les pregunte: ¿desde cuándo habláis en castellano si en casa hablamos en catalán? Y ellos me respondieron: es que el castellano es la lengua de la escuela".

El reportaje muestra también el testimonio de ciudadanos extranjeros, una mujer rumana, una china y una estadounidense que afirman ser más felices desde que hablan catalán pese a desconocer el español. Aunque sin embargo el momento más absurdo llega cuando un activista explica la frustración que le supone cada vez que tiene que hablarle en español a sus electrodomésticos. "Empezamos a hablar con la lavadora, la nevera, la tostadora. Le dices, 'hola, ponme unas tostadas', pero yo a mi tostadora le quiero hablar en catalán". Una conversación que ha sido objeto de mayores mofas en las redes sociales.

"Hablemos catalán a los electrodomésticos..."

Han superado toda ficción posible. pic.twitter.com/RDDVz0t73E — Fernando Carrera (@FerCLopez) July 1, 2019

Al testimonio del independentista se suman otros no menos apocalípticos de lingüistas, escritores e incluso juristas que auguran la desaparición del catalán si no se hace un mayor esfuerzo para imponer su dominio total. Un ejemplo es el del director de un centro adscrito a la Universidad de Barcelona, Francesc Xavier Vila que afirma que "a quien se le habla en castellano siempre no tendrá posibilidad de aprender en catalán. Además esta persona tendrá la sensación de que es la lengua solo de un colectivo del que no querrá formar parte".

Un discurso discriminatorio al que se suma el testimonio de una alumna de filología que va un poco más allá y habla de hacer por eliminar directamente las coletillas en español. "Tenemos que intentar preservar nuestras propias formas y no dejar penetrar tanto el castellano", dice. El documental señala también que la justicia es el ámbito más extremo de enfrentamiento de legitimidades en materia lingüística entre Estado y Generalidad y se quejan de varias impugnaciones de leyes en este aspecto como educación, cine o código de consumo.

36 minutos de delirante vídeo propagandístico promovido por el independentismo y pagado con el dinero de todos, que finaliza con un último mensaje también impactante. El de un filólogo valenciano que asegura que el catalán aporta "una percepción diferente de ver el mundo" hasta el punto de que para él "no es lo mismo decir te quiero en catalán que en español".