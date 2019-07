Egea acusa a Vox de saltarse un acuerdo en Murcia y los tacha de "ultraderechita cobarde"

"Hemos entrado al Hemiciclo con un acuerdo por el cual los cuatro diputados de Vox se abstendrían a cambio de que el PP asumiera diez puntos que ellos habían planteado". Teodoro García Egea hizo este jueves por la noche desde Murcia esta revelación minutos después de que los cuatro diputados de Vox en la Asamblea de Murcia votarán en contra de la investidura del popular Fernando López Miras, impidiendo así un gobierno de centro derecha en la región. Desde Vox lo niegan "rotundamente".

En cambio, según el secretario general del PP, desde Vox en Madrid se habían comprometido con él pero los cuatro diputados murcianos del partido de Santiago Abascal no "tenían ni idea", de ahí que se abstuvieran. Desde Vox, fuentes consultadas por Libertad Digital, aseguran que es "absolutamente falso".

"Es mentira, una rabieta de niño pequeño que no consigue lo que quiere", añaden desde Vox sobre las declaraciones de García Egea. En el partido admiten que a lo largo del día se han intercambiado muchos "borradores" para intentar llegar a un acuerdo pero insisten en decir que Cs no ha querido firmar ningún documento. "Si se firma, nosotros cumplimos", rematan señalando al PP al que han acusado en varias ocasiones de incumplir los acuerdos y le han calificado como un "socio no fiable".

"La ultraderechita cobarde"

En el PP dicen sentirse "engañados" por Vox tras un día de intensas negociaciones que finalizaba con un cariacontecido Teodoro García Egea cargando contra Vox desde Cartagena. "Quiero pedir disculpas a los murcianos por el ridículo que ha provocado Vox en la Asamblea. Ese partido que venía de valiente y que al final ha terminado siendo la ultraderechita cobarde, que ha venido a la Asamblea de Murcia a votar con Podemos y el PSOE", aseguraba en rueda de prensa.

Pero Egea continuaba: "Nosotros sí sabemos para qué estamos en política. No se puede decir lo mismo de lo que hemos visto en Vox, un espectáculo grotesco". Tras ello, pedía a los de Abascal que"se aclaren en su casa" si quieren volver a sentarse con ellos y lanzaba una dura advertencia: "Si los murcianos deben volver a hablar en las urnas, les recomiendo a la gente de Vox que no imprima las papeletas porque no les va a hacer falta".

El número dos del PP también destacaba en esta rueda de prensa la "altura de miras y la responsabilidad de Cs sentándose con un socio que nos ha engañado durante cinco horas". "Ciudadanos ha dado una lección a los señores de Vox, que van de valientes pero en los momentos importantes han demostrado que no están a la altura", ha añadido.