El candidato del PP en Murcia, Fernando López Miras, ha insistido en una entrevista en Es La Mañana de Federico que la dirección nacional de Vox le aseguró este jueves la abstención en la votación de su investidura. Finalmente, los cuatro diputados murcianos de Santiago Abascal votaron en contra de que López Miras se convirtiera en presidente autonómico.

El dirigente del PP murciano ha explicado que "después de todo el día de negociaciones, desde la dirección nacional de Vox comunican que hay un acuerdo. Yo estaba presente cuando se dice en manos libres desde el teléfono".

Una conversación que no se grabó "porque no estamos acostumbrados a esas técnicas". "Cinco minutos después empezó el pleno y fue que no cuando las tres partes habíamos dado el ‘ok’ a todo. Lo dijo Cs, lo dijo Vox y lo dije yo en las intervenciones en el debate de investidura".

"Un nuevo día"

López Miras ha explicado que, tras la negociación de este jueves, "esta mañana empiezo un nuevo día. Yo tengo ilusión, ganas y la mano tendida para sentarme con Vox y retomar la investidura cuanto antes".

El dirigente popular ha asegurado que espera llegar a un acuerdo porque "sería una irresponsabilidad" celebrar unas nuevas elecciones y "someter a los murcianos a una nueva votación" dado que "hay una amplia mayoría de murcianos que ha decidido". Por ello, ha avanzado que quiere "presentar una nueva investidura lo antes posible".