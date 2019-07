Rivera acusa a Sánchez de consumar su "traición" en Navarra y el PP dice que es "un paso más"

Navarra ha sido una de las mayores preocupaciones en las últimas semanas para el líder del PP, Pablo Casado, y para el de Ciudadanos, Albert Rivera, después de que el pasado 19 de junio el PSOE diese a Geroa Bai la Presidencia del Parlamento foral y permitieran la entrada de Bildu en la Mesa de la cámara autonómica.

El miedo de los líderes del centro derecha era que este pacto se extendiese al Gobierno de la comunidad, algo que este viernes se ha acercado. La líder de los socialistas navarros, María Chivite, ha anunciado un principio de acuerdo con los nacionalistas de Geroa Bai y la izquierda, que no podrá implementarse sin el respaldo de Bildu.

Tras conocer esta noticia, en la cuenta oficial de Twitter del PP se podía leer: "El PSOE acaba de pactar con Geroa Bai, Podemos e Izquierda Unida. Ahora solo falta BILDU. ¿Seguirá preguntando Sánchez que por qué no nos abstenemos? Simple. Para nosotros el constitucionalismo es más importante que los votos para seguir siendo presidente".

Por su parte, Albert Rivera, que ya llevaba semanas advirtiendo que Pedro Sánchez cruzaría una "línea roja" si pactaba con los nacionalistas en Navarra, este viernes confirmaba sus peores sospechas. En su perfil de Twitter, el líder de Ciudadanos acusa al PSOE de consumar "su traición" a los constitucionalistas, un mensaje parecido aunque sensiblemente distinto al del PP, cuya líder en la Comunidad Foral, Ana Beltrán, lo consideraba "un paso más" para esa traición. Populares y naranjas forman parte junto a Unión del Pueblo Navarro (UPN) de la coalición Navarra Suma, ganadora de las elecciones del 26 de mayo.

¡Un paso más hacía la traición y venta de Navarra a los nacionalistas vascos por parte de los socialistas! @sanchezcastejon, los españoles NUNCA lo vamos a olvidar. pic.twitter.com/n7N1JAMYC8 — Ana Beltrán (@abeltran_ana) July 5, 2019

Rivera, además, afirmaba que "España no se merece un presidente capaz de algo así". Un mensaje que reforzaba en rueda de prensa en el Congreso la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien afirmaba que con ese acuerdo del PSN el "sanchismo es incorregible" y por ello, reiteraba, no se puede pactar con él, una postura que evidenciará el no del partido naranja a Sánchez en la investidura de la última semana de julio.

La entente con los nacionalistas en la Comunidad Foral del PSOE es uno de los argumentos a los que se viene agarrando la cúpula de Ciudadanos para justificar su particular ‘no es no’ a Sánchez, cuya investidura se niega a facilitar por activa o por pasiva, negándose incluso Rivera a asistir a una nueva entrevista con el presidente del Gobierno en funciones.