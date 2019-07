Concejales de Bildu provocan momentos de tensión al intentar colocar una ikurriña en el balcón durante el chupinazo

Los Sanfermines 2019 han arrancado este mediodía en un ambiente festivo y musical con el lanzamiento del chupinazo por parte de Jesús Garisoain, subdirector de la banda municipal de música La Pamplonesa que, en su centenario, ha sido la elegida por los pamploneses para marcar el ritmo de la fiesta.

A mediodía Garisoain, acompañado por el presidente de la banda, José Andrés Palacios, se ha asomado al balcón principal de la Casa Consistorial, desde donde ha prendido el cohete, decorado de color rojo y con las imágenes de San Fermín y el escudo de Pamplona. Al unísono han dado inicio a las fiestas al grito de: "Pamplonesas, pamploneses, viva San Fermín. Iruindarrak, gora San Fermín".

En esos instantes se han vivido momentos de tensión y nerviosismo en el balcón reservado para los concejales de EH Bildu y Geroa Bai, cuando dos ediles han tratado de sacar una ikurriña, lo que les ha sido impedido por los policías municipales que estaban en la sala.

Mientras tanto una plaza abarrotada de personas, que desde horas antes se han ido congregando mostrando su disposición a meterse de lleno en la fiesta, han saludado con entusiasmo la presencia de los miembros de La Pamplonesa y han secundado los vivas al santo, tras lo que, como dicta la tradición, se han anudado al cuello los pañuelos rojos, de los que muchos no se desprenderán hasta el 14 de julio.

Por razones de seguridad el Ayuntamiento había prohibido acceder a la plaza con envases de vidrio, palos y banderas o telas de gran tamaño, pese a lo que se ha podido ver una pancarta en contra de la dispersión de los presos etarras y varias banderas, entre ellas una ikurriña de grandes dimensiones.

Las autoridades, encabezadas por el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, e invitados que han seguido desde los balcones y el interior de la Casa Consistorial el lanzamiento del chupinazo igualmente, y superada la tensión generada por el incidente se han sumado a la fiesta que ha comenzado con una temperatura cercana a los 30 grados.

Maya: "Quieren crispar y tensionar"

La actuación de la Policía Municipal, que ha impedido de forma contundente que mostraran la bandera, ha sido reprochada por los concejales de EH Bildu y de Geroa Bai, quienes han acusado al alcalde de Navarra Suma (UPN, PP y Ciudadanos) ordenar esta actuación.

En declaraciones a los periodistas Maya ha lamentado que son ellos quienes "se empeñan en incumplir" la normativa municipal, que impide exhibir estos símbolos, y quienes "quieren crispar y tensionar permanentemente".

Visiblemente disgustado, el alcalde ha sido rotundo al anunciar que: "nosotros no vamos a dejar poner la ikurriña en el Ayuntamiento porque no es un símbolo oficial", y al advertir que "lo que crispa es ponerla, no evitar ponerla".

"Hay unos símbolos oficiales que son los que tienen que estar. Los que se sienten vascos están perfectamente representados por la bandera de Navarra. La ikurriña la quieren quienes quieren que Navarra esté dentro de Euskadi", ha zanjado.

En cualquier caso, ha invitado a disfrutar de la fiesta, que "puede con todo", y ha deseado a partir de ahora y para los próximos nueve días de Sanfermines "normalidad y que esto funcione bien".

Dispositivo de 2.600 agentes

Disfrutar la fiesta desde el respeto y el rechazo de la violencia sexista es el mensaje que se ha lanzado desde las diferentes instituciones, en especial el Ayuntamiento, que han previsto un dispositivo de seguridad y sanitario encaminado a lograr que las "mejores fiestas del mundo", en palabras del alcalde, sean "divertidas, alegres, sanas y seguras".

En ese sentido el dispositivo de seguridad, integrado por más de 2.600 agentes y que como novedad cuenta con policías a caballo, incorpora también agentes especializados de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional para prevenir acciones contra la libertad e integridad sexual.

A la espera de los encierros que comienzan este domingo 7 de julio, la plaza de toros acoge este sábado un festejo de toros de El Capea, de San Pelayo de Guareña (Salamanca), para los rejoneadores Pablo Hermoso de Mendoza, Leonardo Hernández y Roberto Armendáriz.

La banda norteamericana Hot 8 Brass Band, una de las formaciones referentes de este estilo, protagonizarán este sábado el primer concierto nocturno del ciclo dedicado a las músicas del mundo, mientras que Efecto Mariposa y Soraya abrirán los conciertos de la plaza de los Fueros.

El interés internacional de las fiestas se refleja en el número de periodistas acreditados para cubrir los diferentes eventos, con 160 profesionales de 40 medios para cubrir el chupinazo, una cifra superada por el encierro, la cita que suscita un mayor interés con 389 personas de 121 medios.