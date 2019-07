Ayuso anuncia la firma de un acuerdo programático con Cs: "Vox no tiene motivos para decir no"

A las doce del mediodía en la Asamblea de Madrid, la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, firmarán un acuerdo programático de 155 medidas para gobernar la región, tal y como ha anunciado la dirigente popular en Es La Mañana de Federico de esRadio.

Según Isabel Díaz Ayuso, "Vox no tiene motivos ahora mismo en Madrid para decirme 'no' a esa investidura", ya que ella misma "se ha preocupado" de trabajar en estas últimas semanas para que los dos partidos fueran escuchados y sus votantes se sintieran representados".

"He hablado con los dos partidos cada día y todas las propuestas, evidentemente grosso modo porque luego cada partido tiene sus diferencias, pero todas las propuestas que me ha trasladado Vox están en ese acuerdo con Ciudadanos", ha asegurado Ayuso que ha indicado que se ha "encargado personalmente de que esas competencias recayeran en el PP". "Vox no tiene motivos en Madrid para decirme no en esa investidura", ha repetido recordando que el plazo acaba este martes cuando se celebrará un pleno en la Asamblea de Madrid, por ahora sin candidato a la investidura.

Entre las medidas que se recogen en ese acuerdo PP y Cs que Ayuso espera que Vox apoye están la "libertad educativa, las rebajas de impuestos, la revisión exhaustiva de todas las subvenciones y reducir las listas espera a la mitad", ha explicado la popular.

Ayuso responde a Monasterio

La candidata del PP también ha respondido durante su entrevista en Es La Mañana a un escrito en las redes sociales que en ese mismo momento había publicado la dirigente de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio:

Estaba esta mañana, según habiamos acordado, terminando de revisar un documento para @IdiazAyuso , no han esperado ni a que lo mandara. Vergonzoso. — Rocio Monasterio (@monasterioR) 8 de julio de 2019

"Vamos a ver qué texto nos manda", ha tratado de calmar los ánimos Ayuso. "Desde finales de junio lo tiene (el texto de PP-Cs) y desde hace diez días está sin devolución". "No sé si se han dado cuenta de que esto acaba mañana", ha insistido.

"El que acosa y los acosados"

Ayuso ha dicho también en la entrevista en esRadio que "entiende" que los de Santiago Abascal estén molestos porque Cs ha dicho que no quiere sentarse con ellos pero "los necesitan". "Sin Vox no sale, nos necesitamos los tres", ha evidenciado la candidata del PP que ha asegurado que "el uno y el otro tienen tantas cosas en común que me sorprende que no lo vean".

"¿Quién estaba acosando el sábado de manera intolerable a Ciudadanos?" se ha preguntado Ayuso en referencia a la manifestación del Orgullo Gay en la que dirigentes de Ciudadanos se tuvieron que marchar entre abucheos e insultos. "Son los mismos que a Vox los han acosado en Barcelona", ha explicado. "En este país hay dos líneas: el que acosa y el acosado. ¿De qué lado estas?", ha cuestionado la dirigente del PP madrileño.