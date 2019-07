Otegi avala el pacto de Gobierno PSOE-Podemos: "Es el mejor de los gobiernos posibles"

Un Gobierno en coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias contaría con todo el apoyo de la formación política que integra a los herederos de Batasuna-ETA. Así lo ha explicado este lunes Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu y condenado en varios ocasiones por integración en organización terrorista, en una entrevista publicada por la versión digital del diario Gara, medio utilizado por ETA para hacer de altavoz inicial de sus comunicados.

"Es posible que Pedro Sánchez apadrine una especie de Operación Diálogo, que ya sabemos que no va a llegar a ser una propuesta estructural para solucionar el problema territorial, pero es posible que lo hagan. Ahí es muy importante la unidad entre los que queremos la soberanía en Cataluña y en Euskal Herria. Porque creo que se va a abrir una ventana de oportunidad y hay que jugar esa partida", dice sobre la posibilidad de que Sánchez abra el melón de la unidad de España.

"Sánchez, y si se da el Gobierno del PSOE con Podemos, es el mejor de los gobierno posibles y existentes en el Estado español para abordar en términos democráticos los conflictos nacionales -en alusión a las aspiraciones independentistas en Cataluña y País Vasco-. Si ellos no lo hacen, en el Estado no hay nadie que lo vaya a hacer y, por lo tanto, el Estado también tiene que pensar que están ante una oportunidad", continúa avalando un acuerdo entre socialistas y podemitas.

Otegi adelanta que los cuatro parlamentarios de su grupo en el Congreso de los Diputados y, también, los 15 electos de ERC -con los que van de la mano en la Cámara Baja- van a mantener una posición de "no bloqueo a la investidura" de Pedro Sánchez porque lo mejor para defender el derecho de autodeterminación -eufemismo de independencia- es que no haya un gobierno de centro-derecha en España, porque con ellos "no hay ningún margen".