El PSOE escenifica la ruptura con Podemos y allana el camino a unas elecciones

Casi dos horas de encuentro con el siguiente resumen: "La reunión ha sido infructuosa porque a Pablo Iglesias le interesa más los cargos que las políticas". Palabras de la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, que ha comparecido notablemente enfadada en la sala de prensa del Congreso acusando a Podemos de mentir y de falta de "lealtad, sinceridad y confianza" que se le exigen a todo interlocutor político.

La portavoz socialista se afanó en proyectar a la formación morada como la culpable de este fracaso en la negociación por que "se niegan a constituir los equipos de negociación" al "anteponer los nombres a las políticas". De hecho, fuentes del PSOE confirman a Libertad Digital que Iglesias ha solicitado a Sánchez la vicepresidencia del Gobierno y éste se la ha negado. Desde Podemos sostienen que es "absolutamente falso" y que en la reunión "no se ha hablado de eso", informa Alicia González.

Según fuentes socialistas, "ése ha sido el punto de bloqueo" y lo que ha demorado la reunión una hora y tres cuatros la reunión hasta las 13:45 horas. Las citadas fuentes hablan de que "no se ha roto nada hoy porque no se había iniciado nada" en un clima de "desencuentro absoluto" posiciones "muy alejadas".

Filtración tras filtración

Una filtración de fuentes socialistas que se produce después de la realizada estos últimos días desde Podemos. Es lo más grave, a juicio de Lastra: la falsedad de que Pedro Sánchez le hubiera ofrecido dos puestos en el Gobierno a Pablo Iglesias. "Poner en boca de tu interlocutor palabras que no ha dicho, propuestas que no ha hecho… ¿han visto alguna vez que empiece una negociación así? Han dicho que el presidente hizo una oferta que nunca se ha producido. Ahora mismo estoy viendo en los medios de comunicación que dicen que Sánchez ha amenazado a Iglesias con elecciones y esto no es así".

Una afirmación de Podemos atribuyendo a Pedro Sánchez la voluntad de repetir las elecciones si no hay investidura en julio que ha ratificado posteriormente la propia Lastra al descartar tajantemente una segunda investidura en septiembre: "La investidura es el 23 de julio. Ésa es la oportunidad. Como dijo la ministra Montero, no hay segundas oportunidades".

Un rechazo a la reválida de septiembre que justificó diciendo que "no habría cambios en septiembre porque Iglesias prefiere nombres a políticas". No explicó por qué desconfían de una rectificación en el líder de Podemos de aquí a dos meses y simplemente se limitó a augurar que ésta podría ser "la segunda vez que Iglesias vota en contra de una presidencia de un gobierno de izquierdas".