Fracaso de la reunión "in extremis" entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox en la Asamblea de Madrid. Isabel Díaz Ayuso no se convertirá este miércoles en presidenta de la comunidad ya que se celebrará un pleno sin candidato, tal y como estaba previsto, al no haber acuerdo en el centro derecha.

"Lamentablemente, no he sido capaz de convencer a la señora Monasterio de que no bloqueara la investidura de Díaz Ayuso", ha asegurado el dirigente de Ciudadanos Ignacio Aguado tras el encuentro. Aguado ha avisado: "Si nada lo remedia, es muy probable que vayamos a segundas elecciones".

Según ha explicado, él ha pedido a Vox en esta cita que se celebra a unas horas del Pleno, su voto favorable a un gobierno de PP y Cs pero la respuesta ha sido negativa: "Mañana será un pleno instrumental que pondrá en marcha el reloj de la convocatoria electoral", ha insistido. Eso sí, ha reconocido que "merecía la pena intentarlo hasta el último minuto".

Monasterio: "Dispuesta a seguir trabajando"

Después de la intervención de Aguado, ha comparecido desde la Asamblea de Madrid la dirigente de Vox, Rocío Monasterio, que se ha mostrado "optimista" ante las negociaciones que se avecinan durante el verano. "Estoy muy contenta", ha llegado a decir tras la reunión de algo más de una hora.

"Estoy dispuesta a seguir trabajando", ha añadido tras insistir en su "no" a Isabel Díaz Ayuso. Sobre el encuentro de los tres partidos, que ha definido como "cordial", ha dicho que se trata de un "primer paso" pero que de momento no es suficiente para desbloquear la situación que permita votar a la candidata del PP para la presidencia de Madrid.

Ayuso no comparece

La que no ha comparecido en público tras el encuentro de PP, Cs y Vox ha sido la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, que este miércoles no se convertirá en presidenta madrileña.

Una vez se celebre el pleno sin candidato, en el que cada grupo tendrá diez minutos de intervención, dará comienzo el plazo de dos meses para intentar alcanzar un acuerdo entre los tres partidos de centro derecha o automáticamente se convocarán nuevas elecciones, tal y como marca el Reglamento de la Asamblea.

Dos horas antes de que comience la sesión en la Asamblea madrileña, a las diez de la mañana, los equipos negociadores en Murcia de PP, Cs y Vox están convocados por el partido naranja a otro encuentro en esa región con el mismo objetivo: desbloquear las negociaciones. Desde Vox aún no han confirmado su asistencia.