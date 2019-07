No ha habido acuerdo pero Pablo Iglesias cree que no está todo perdido. Al menos así lo ha trasladado a los periodistas tras salir de su encuentro con Pedro Sánchez en el Congreso de los diputados. A carreras y esperando al ascensor, el líder de Podemos se ha mostrado convencido de que "más tarde o más temprano" convencerán al Partido Socialista de que se mueva y por lo tanto "rectificarán".

"Nosotros no hemos parado de flexibilizar nuestra posición y por eso esperamos que el PSOE se mueva. Su planteamiento de que el gobierno tiene que ser de partido único va en una dirección contraria a lo que ha votado la ciudadanía", ha explicado Iglesias marchándose sin admitir más preguntas. De hecho, no ha comparecido en rueda de prensa como sí hiciera tras su anterior encuentro con Pedro Sánchez en el Congreso el 11 de junio y tras el que salió bastante esperanzado.

Esta vez no ha sido así. Fuentes del partido morado explican tras la reunión que el presidente en funciones ha sido tajante y que les ha trasladado su intención de llevar al país a elecciones si no cuenta con apoyos en la investidura de julio lo que para ellos significa que Sánchez no quiere negociar. Consideran así que lo que intenta es "imponer unilateralmente un gobierno de partido único".

Para Podemos no es serio ir a una investidura sin haber logrado los apoyos y que ahora los socialistas quieran "amenazar" con una repetición electoral y cree que no es sensato que el PSOE actúe como si tuviera mayoría absoluta cuando no la tiene. Le reprochan además que busque apoyo por igual en la izquierda y en la derecha porque "la gente se merece certezas y garantías".

Explican además desde Podemos que Pablo Iglesias ha pedido a Pedro Sánchez que flexibilice su posición y negocie "desde ya" un acuerdo integral de coalición de izquierdas sin líneas rojas. Un acuerdo que según la formación morada tiene que llevar aparejados el programa, los equipos y la estabilidad. Es decir, en Podemos no están dispuestos a ceder y olvidar su intención de entrar en el Consejo de Ministros.