Aguado rechaza la propuesta de Ayuso de una mesa a tres con Vox

Isabel Díaz Ayuso quiere ponerse a trabajar desde mañana mismo en su investidura después de que este miércoles en la Asamblea de Madrid se vaya a celebrar un pleno sin candidato por la falta de acuerdo entre los grupos.

Para ello, esta mañana, la dirigente popular ha anunciado que va a proponer la puesta en marcha de una Mesa entre PP, Cs y Vox "que comience a trabajar a partir de mañana mismo" para buscar un acuerdo y desbloquear la situación actual, con un calendario concreto y claro. Pero esta propuesta ha tenido un recorrido muy corto ya que Cs ha rechazado esta posibilidad.

"No hay nada que negociar", ha asegurado el líder autonómico naranja, Ignacio Aguado, que ha insistido en que o Vox "rectifica" o se repetirán las elecciones. El líder de Cs en la Comunidad de Madrid repetía así el mismo mensaje que lanzó este martes tras reunirse in extremis con PP y Vox. Una cita en la que no se consiguió desbloquear la situación y tras la que Aguado compareció para asegurar que "si nada lo remedia, es muy probable que vayamos a segundas elecciones".

Vox, dispuesto a acudir

Desde Vox, en cambio, se han mostrado dispuestos a acudir a esta mesa de trabajo y fuentes del partido de Santiago Abascal aseguran que el encuentro de este martes fue "un primer paso" y que "hay que seguir en esa dirección".

Así las cosas, y a pesar de la negativa de Cs, durante su discurso de este miércoles Ayuso insistirá en esta propuesta para que PP, Cs y Vox lleguen a un acuerdo en cuestiones básicas como la bajada de impuestos o la libertad de elección educativa. Para ello, explican los populares, se tendría que elaborar un "documento añadido" al pacto que ya han alcanzado PP y Cs.