El PP rechaza la carta de los 66 diputados del PSOE que piden su abstención: "Sánchez no lo hizo por Rajoy"

El Partido Popular "rechaza de plano" la carta en la que 66 diputados del PSOE de la pasada legislatura les piden que se abstengan "sin condiciones" para que gobierne Pedro Sánchez.

Fuentes de la formación de Pablo Casado insisten en que no facilitarán de ninguna manera esa investidura y destacan que Sánchez, entonces líder de la oposición, fue uno de los que "no lo hizo por Rajoy": "Se opuso frontalmente a la abstención del PSOE hasta el punto de que dimitió como diputado en 2016 para no tener que abstenerse en la elección de Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno". "Parece una broma que ahora nos pidan esto", añaden.

Recuerdan también que altos cargos socialistas tan destacados en estos momentos como la presidenta del Congreso y el del Senado, Meritxell Batet y Manuel Cruz, o la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, votaron no en esa investidura.

Me informan de una carta de 66 diputados socialistas pidiendo la abstención del PP. Espero también la carta motivada de Pedro Sánchez, Meritxell Batet y otros 15 Diputados socialistas que dijeron NO al PP. pic.twitter.com/qCxhDjQJeF — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) 10 de julio de 2019

"Pedro Sánchez buscó además el apoyo de los partidos independentistas para echar a Rajoy y hacerse con la presidencia del Gobierno en la moción de censura, rompiendo ese espíritu de colaboración constitucionalista al que ahora apelan los diputados socialistas", añaden estas fuentes populares.

Según indican desde 'Génova' tienen así "sobradas" razones para no abstenerse y añaden que que "hay que recordar" que Sánchez "se apoyó en las formaciones políticas independentistas que defendían la ruptura unilateral de la unidad de España para ser presidente del Gobierno". "No es de recibo que quien hizo eso ahora solicite el apoyo del Partido Popular para su investidura", sentencian.