El Mundo dice que "Sánchez intenta endosar a Iglesias el adelanto electoral" y "pleno sin candidato hoy en Madrid tras otro fiasco de PP, Cs y Vox". Qué cruz. Mientras, "Cs denuncia al fiscal que la agresión del Orgullo fue perfectamente organizada". ¿Al fiscal? Pues lo llevan claro, la Fiscalía es una institución jerarquizada cuyo jefe es precisamente la ministra de Justicia, Dolores Delgado, la que llamó maricón a Marlaska, así que le debe una. Que Cs pierda toda esperanza en que la Fiscalía haga algo. Los policías que tuvieron que proteger a los miembros de Ciudadanos de la horda gay que los agredió dejan en paños menores a Marlaska por el informe que se invento ayer El País para negar lo que todos hemos visto. "Sí hubo agresiones a la gente de Cs". Federico Jiménez Losantos echa chispas con el ministro que "incitó abiertamente a la violencia contra Ciudadanos en el desfile del Bochorno Gay". Marlaska "atacó al partido de Rivera y encargó a la plebe etarroide que su alianza con Vox tuviera consecuencias. Las tuvo. La manada de Marlaska agredió al grupo de Ciudadanos, y en especial a sus diputadas", que ya se sabe, las mujeres que no son de extrema izquierda se merecen todo tipo de agresiones. Esas "no son mujeres sino fascistas a las que tratar a coces. La primera coz, la del ministro del Interior, que tras incitar a la violencia y promover el delito de odio, ayer se permitió calumniar a los agredidos con la ayuda de la manada de Prisa" con su falso informe. "La policía de verdad que estaba allí desmintió" a la manada de Prisa y confirma lo que se ve en los vídeos, pero de eso no dicen ni palabra la manada de Prisa, la manada de Escolar o la manada de La Sexta, que pasa de puntillas.

El País abre con que "la reunión de Sánchez e Iglesias fracasa y agrava el bloqueo". Mucha sobreactuación en el editorial. "Sería nefasto aplazar la investidura: las reformas no pueden esperar". Habrá final feliz, tranquilos. No se ve el informe a la carta de Marlaska por ningún sitio en portada. ¿Es posible que les quede algo de vergüenza torera? Elsa García de Blas se limita a introducir lo del infame informe de Marlaska negando evidencias en el texto. "Un informe de la Jefatura Superior de Policía de Madrid niega que existieran agresiones directas. El informe, con membretes de la Jefatura de Policía Madrid y el Ministerio del Interior (o sea, Marlaska) contradice la versión del partido y asegura que no hay constancia de que se produjeran agresiones físicas y recoge que solo hubo insultos y lanzamiento de agua y objetos no peligrosos". Al margen de la falta de profesionalidad de no informar de lo que dicen los policías presentes, parece que para El País y Marlaska para que haya agresión tiene que haber muertos.

ABC lo deja meridianamente claro. "Policías del operativo contradicen el informe con el que Interior minimiza los ataques sufridos por Cs en el Orgullo". "Claro que hubo violencia, por eso tuvimos que sacarlos de allí". La próxima vez que trate de intimidar a alguien, señor Marlaska, procure que no haya testigos. Bieito Rubido recuerda en su editorial al ministro que "hubo un tiempo en el que sólo contaba con el apoyo de la derecha a la que ahora descalifica" y, "sin que nadie le preguntara su orientación sexual ni su ideología, fue propuesto por la derecha a la que ahora descalifica para formar parte de CGPJ". Lamentablemente, el antes respetado juez "se ha convertido en una decepción (…) Marlaska pudo haber pedido calma y tranquilidad, pero decidió pasar a ser uno más del montón de la izquierda". Un ultra intolerante y violento como un vulgar podemita. Parece que es arrimarse al PSOE y automáticamente arrastrar la toga por el fango, en esta ocasión por orines y poco faltó para que se le cubriera de excrementos. Paco Robles pone el dedo en la llaga. "Lo ha pagado con Ciudadanos porque no tuvo lo que hay que tener –valentía y dignidad– para ponerse en su sitio cuando una ministra de su mismo gobierno lo llamó maricón. Eso es todo". Qué miserable cobarde.

La Razón dice que "Sánchez rompe con Iglesias y amenaza con elecciones". Qué pesados son, eso ya lo hemos oído un montón de veces. Cuando convoque elecciones les cuento, de momento no les mareo. El editorial a quien más atiza es a Rivera. "Alejado de la realidad de los hechos, como si esta crisis no fuera con él, desentendiéndose de una situación en la que es necesario el diálogo entre todos los partidos". ¿Diálogo? Rivera no dialoga ni consigo mismo, ha demostrado que votarle no sirve para nada. "Sánchez se fía mucho más de Pablo Casado, que está demostrando lealtad institucional y mucho más temple". Bueno, tampoco se necesita mucho para tener más temple que Rivera. Por cierto que cuenta La Razón que "el PP resiste la presión de los empresarios y mantiene el no" a abstenerse con Sánchez". Quién te ha visto y quién te ve, con lo que presionaron en este periódico para que Sánchez se abstuviera con Rajoy. El Submarino de Marhuenda ahonda en la cobardía de Marlaska. "Tiró la piedra, desató el linchamiento contra Ciudadanos en el desfile del Orgullo y ahora esconde la mano". Qué lástima, perder la respetabilidad por aferrarse a un sillón de ministro, empecinarse en el error y ni siquiera tener la grandeza de pedir perdón. Esperemos que no vuelva nunca a ser juez, cualquiera se fía.

En La Vanguardia, Enric Juliana intenta asustar a Sánchez ante la hipotética repetición de elecciones. "El movimiento más peligroso que podrían ejecutar el PP y Ciudadanos si el bloqueo de la izquierda se consumase: negociar discretamente la configuración de candidaturas unitarias al estilo de Navarra Suma en las 21 provincias con menos diputados. La derecha no tropezará dos veces con la ley electoral. España Suma será la novedad de la repetición electoral, si Sánchez e Iglesias no logran ponerse de acuerdo". Se pondrán, Enric, se pondrán, vete tranquilo de vacaciones, esto es una simple jugada de ping-pong.