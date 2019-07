El uso político de la Policía Nacional vuelve a centrar la actualidad. Los escándalos han salpicado a lo largo de los cuarenta años de democracia a casi todos los ministros del Interior, que siempre han contado con la colaboración de altos mandos policiales dispuestos a cooperar con el poder a cambio de obtener réditos personales en su carrera profesional. Han sido estos mandos o sus subordinados los que han realizado trabajos o informes a medida de las necesidades del político de turno.

La estructura civil y muy horizontal de este cuerpo policial favorece enormemente la posibilidad de realizar tejemanejes a la hora de designar los puestos de mando, mucho más fácil que en un sistema de naturaleza militar y fuertemente jerarquizado como el de la Guardia Civil. El escalafón policial es más limitado y a partir de un nivel medio-alto se puede optar a destinos muy jugosos por los que se compite con muchos compañeros. Por ello, algunos optan por hacer favores políticos para crecer.

El actual ministro, Fernando Grande-Marlaska, tan sólo ha tardado doce meses en tener su primer gran escándalo relacionado con el uso político e inadecuado de la Policía. El País publicó el martes un informe policial que negaba cualquier tipo de agresión a dirigentes de Ciudadanos durante la celebración el pasado sábado del desfile del Orgullo Gay. Un documento que han puesto en duda varios sindicatos policiales, debido a los puntos negros de su diseño y redacción.

Para empezar, los logotipos que aparecen en ambos márgenes superiores presentan errores. En el primero no se lee Ministerio del Interior porque solo se ve "Ministeri". En el segundo, donde debía aparecer Jefatura Superior de Policía de Madrid aparecen unidas las palabras Superior y Policía. Por si fuera poco, le faltaría el logotipo que conmemora los 40 años de la incorporación de la mujer a la institución, que debe acompañar a todo documento oficial que se realice durante este año 2019.

Los puntos negros del "informe Marlaska"

En el informe policial no aparece ninguna firma ni datos sobre los responsables de la autoría. No se puede saber ni qué unidad lo redactó ni qué agente se responsabiliza del mismo (debería aparecer al menos su número de identificación y su visé) y la fecha de elaboración no se corresponde con el día de autos o el día posterior, tal y como marcan los protocolos, sino dos días después. El mismo día que se redactó fue enviado a El País para que fuera publicado en su versión impresa del martes.

Las dudas sobre el informe continúan porque aparecen detalles demasiado específicos, como que el jefe de seguridad de Ciudadanos contactara antes de la manifestación con la Brigada de Información de Madrid, cuando lo normal es que se contacte con la Jefatura Superior y ellos ya deriven el tema a la unidad que sea preciso; o que haya interpretaciones subjetivas como valoraciones sobre las supuestas intenciones de los dirigentes del partido naranja. También entra en asuntos no policiales, como el hecho de que algunos diputados de Ciudadanos se dirigieran tras los incidentes hacia sus despachos en el Congreso.

Una vez que los sindicatos policiales alzaron su voz y pusieron en duda la veracidad del documento, Interior dijo que ese informe era solo preliminar, que era un avance del informe completo que se tenía que realizar con las aportaciones de todas las unidades policiales que se habían visto involucradas en los hechos. Los sindicatos volvieron a poner el grito en el cielo porque, según dicen, en la Policía Nacional no se realizan ese tipo de informes previos sin firmas de por medio.

Marlaska ha respaldado este jueves el documento filtrado desde su departamento al diario de Prisa, pero ha sido incapaz de responder qué unidad o qué policías realizaron el informe. Ha pasado la patata caliente a la Jefatura Superior de Policía de Madrid que, a su juicio, es la que debe dar las explicaciones. Sí ha dicho que ya se ha terminado el informe completo de los hechos ya está concluido.

Fuentes policiales han confirmado a Libertad Digital la elaboración de un informe completo y ya terminado en el que se recoge toda la secuencia de los hechos del pasado sábado, con la declaración de agentes de todas las unidades implicadas (información, antidisturbios…) y con abundante material fotográfico (también aéreo) que está a disposición de los jueces que lo pidan. En el mismo se encuentra la firma de los policías que lo han redactado y las unidades a las que pertenecen.

Imagen policial dañada

La Unión Federal de Policía (UFP) ha emitido este jueves un comunicado en el denuncia que la imagen del cuerpo "ha quedado dañada" por la polémica generada por el ya denominado "informe Marlaska" y considera que con toda esta polémica "se ha evidenciado una posible utilización política de la Policía Nacional". "Ante la opinión pública la imagen ofrecida es lamentable. No es serio y es muy grave", dicen.

El sindicato, uno de los seis que cuenta con representación en el Consejo de la Policía, se pregunta qué pasará en el caso de que un juez solicite un informe sobre los hechos acontecidos durante el desfile del Orgullo Gay. "¿Qué informe presentará la Policía?, ¿presentará el primero, el corregido o hará un tercero?, ¿se trabaja así en la policía? No es serio y es muy grave", insisten, tras lo que califican todo como "una gran chapuza".

La polémica alrededor de los sucedido el pasado sábado no se va a quedar únicamente en varias polémicas y declaraciones cruzadas durante varios días en los medios de comunicación. Dos diputados de Ciudadanos, Joan Mesquida y Miguel Ángel Gutiérrez, han registrado este mismo jueves en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas sobre el "informe Marlaska" para obligar al ministro del Interior ha pronunciarse nuevamente sobre estos hechos.

Ciudadanos presiona en el Congreso

"¿Encargó el ministro del Interior el informe policial denominado Informe Valoración Manifestación MADO 2019, en el que se determina que las agresiones hacia los manifestantes de Ciudadanos no fueron tales?"; "¿a qué unidad policial se encargó dicho informe?; ¿por qué motivo dicho informe no está firmado?"; "¿no le parece al ministro que el informe es a todas luces irregular e improvisado, ya que carece de todos los requisitos formales que se exigen a todos los informes?", dicen las preguntas del partido naranja al máximo responsable de Interior.

"¿Le consta al ministro si a la hora de elaborar este informe policial se contó con el testimonio de los seis policías que protegieron a los representantes de Ciudadanos?"; "¿le parece oportuno, objetivo y profesional que este informe policial contenga valoraciones subjetivas y de marcado carácter político, como que establece que ‘la participación de Ciudadanos como maniobra para catalizar la acción mediática’?", continúan.

"¿Qué opinión le merece que las conclusiones derivadas de dicho informe contradigan los insultos, amenazas y agresiones físicas hacia representantes de Ciudadanos constatados en las imágenes, registrados por las cámaras y denunciados por distintos colectivos policiales?"; "¿sigue justificando el ministro los insultos, amenazas y agresiones a los representantes de Ciudadanos que pacíficamente se manifestaron el pasado 6 de julio?", prosiguen.

"¿Sigue considerando el ministro, a tenor de lo sucedido, que el dispositivo policial fue el correcto?"; "ante la gravedad de los hechos, y tras justificar las agresiones e insultos afirmando que la actuación política de Ciudadanos debía "tener consecuencias", ¿tiene previsto dimitir como ministro del Interior?", concluyen.