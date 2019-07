Sánchez pide a Iglesias "empezar de cero" la negociación y éste responde: "No es serio"

Lo importante es aparentar que hay voluntad de alcanzar un acuerdo, no tanto con visos de prosperar como de proyectar la culpa sobre el adversario y ocupar el tiempo durante los 12 días que restan hasta la investidura del 23 de julio. En esta fase se encuentran Pedro Sánchez y Pablo Iglesias dos días después del fracaso de su última reunión.

El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha aparecido en TVE con la mano tendida al líder de Podemos asumiendo la culpa sobre lo realizado hasta el momento porque "el método no ha sido el adecuado" y solicitando "empezar de cero, rebobinar y volver al principio".

Una entrevista en la que Sánchez ha anunciado que volverá a llamar hoy al líder de Podemos para reiniciar esas conversaciones en las que "hemos mezclado muchas cosas" y ha propuesto que sean los equipos negociadores que Iglesias se negó a constituir el martes, quienes se hagan cargo de la interlocución sobre un "Gobierno de cooperación".

Para avanzar en ello, Sánchez ha propuesto "aparcar qué gobierno sería" y negociar los contenidos, el programa de gobierno. "Yo estoy dispuesto a hacerlo si Unidas Podemos está dispuesto a hacerlo, y dejemos para el final cómo podemos abordar el principal escollo que, a mi juicio, tiene Unidas Podemos".

El presidente en funciones ha dejado claro que no se plantea una repetición electoral y ha evitado concretar si iría a o no a una segunda investidura en septiembre aunque ha recordado que el mecanismo no es automático: "Si yo no gano esta investidura, mi candidatura decae y es al jefe del Estado, al Rey, al que le corresponde hacer una nueva ronda de consultas. Eso ya no depende de mí".

Iglesias: "No es serio"

Un anuncio que no ha sentado nada bien a Pablo Iglesias. "No parece muy serio que los dirigentes políticos nos enteremos de que nos van a llamar a través de los medios de comunicación. En los medios de comunicación tenemos que exponer los acuerdos a los que lleguemos, pero si Pedro Sánchez se quiere reunir conmigo lo lógico es que me llame, no que anuncie en una entrevista que me va a llamar", ha contestado el líder de Podemos a Pedro Sánchez en Antena 3 haciendo, precisamente, lo mismo que critica del presidente en funciones.

Aún así, Iglesias se ha mostrado dispuesto a mantener un nuevo encuentro con Pedro Sánchez siempre y cuando los socialistas abandonen "su línea roja de gobierno monocolor". Si esto sucede, la formación morada estaría "plenamente disponible" a llevar a cabo una negociación integral que suponga pactar a la vez políticas y equipos para dar forma a las ideas que se acuerden.

Sea como sea, se ha mostrado convencido de que, finalmente, podrán llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y que Sánchez "no va a cometer la irresponsabilidad de llevar a España a unas nuevas elecciones" porque quiere "estabilidad". Así las cosas, ha señalado que, a pesar de que habrá "tensión y nervios", el presidente en funciones acabará sentándose con ellos para "hacer lo mismo que han hecho sus barones en la Comunidad Valenciana y Baleares". "Acabará bien", ha sentenciado.