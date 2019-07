¿Y qué opina Marlaska de los pactos del PSOE con el partido de ETA?

El Mundo cuenta que "Sánchez tentó a Iglesias con Juventud, Comercio y el Congreso" pero al marqués de Galapagar le pareció y le dijo que no es no. David Jiménez Torres pide a Marlaska que explique "qué le parecen los pactos de su partido con quienes aún llaman lucha armada al asesinato de los policías y guardias civiles bajo su mando, o con quienes se manifiestan a favor de los chavales de Alsasua. No se le conocen al ministro declaraciones sobre Bildu o Podemos como las que vertió este sábado sobre Cs y PP, pero ahora que ha decidido manifestarse sobre estos temas debemos exigirle que no se detenga". Eso, Marlaska, dinos qué opinas del buen rollito del PSOE con el partido de ETA ¿No tendría que tener consecuencias? Si el ministro no se manifiesta, David cree que podremos llegar a la conclusión de que "el partido de Ortega Lara le parece un socio más indeseable que el de Otegi", y eso es raro en un juez que ha luchado contra el terrorismo. Manifiéstate, Marlaska, dinos qué opinas.

El País cuenta que "66 diputados del PSOE piden por carta al PP que se abstenga". Parece que las presiones se dirigen ahora a Casado. Dice el editorial que qué triste es el bloqueo. "El fracaso de la última reunión entre Sánchez e Iglesias hace más verosímil la hipótesis de la repetición electoral", algo que le parece "descorazonador". El País se lleva las manos a la cabeza porque "Cs pone en duda el informe policial sobre el Orgullo". Hombre, Ciudadanos y la propia policía, Marlaska no ha podido ser más torpe, le falta entrenamiento en cloacas. Y eso que hoy, más vale tarde si la dicha es buena, Elsa García de Blas se digna a informar a sus lectores de que "la Unión Federal de Policía difundió sus dudas sobre la veracidad del Informe del Ministerio del Interior", o sea, de Marlaska. Lo mismo es que hubo policías que tuvieron que intervenir para proteger a los diputados de Ciudadanos de la turba violenta alentada por el ministro.

ABC dice que "ninguna unidad policial asume la autoría del informe Marlaska", que les da cosilla, resulta que había testigos, que hay vídeos y que, claro, no se lo cree ni Marlaska. Sólo se lo creen El País, Ferreras y los Escolares. Mucho cabreo en ABC por la investidura fantasma de ayer en Madrid. Albiac propone que "disfrutemos del espectáculo". "En el gobierno de la nación Sánchez le tomó la medida a los delirios del tan infantil Iglesias. No tiene más que mantenerse inmóvil y ver cómo naufraga un megalómano que ni siquiera planificó su línea de repliegue. ¿Ministro o nada? Pues nada. Y elecciones. Después sera menos que nada". Y "en el Gobierno autónomo de Madrid, Casado y Rivera aguardan, con estoicismo, que el asalto a los altares de Monasterio acabe en las catacumbas. Vendrán elecciones luego. Con un electorado francamente mosqueado. Vox sera barrido". Isabel San Sebastián no esta para bromas. Hasta le arrea un coscorrón a Ciudadanos. "¿Por qué empeñarse en vetar a Vox cuando el PSOE no tiene empacho alguno en codearse con partidos de extrema izquierda, golpistas y hasta terroristas?". Ya te lo digo yo, Isabel. Porque los votantes del PSOE no tienen ningún reparo con los terroristas, ni los separatistas, ni la extrema izquierda. Lo que les da asco es Ciudadanos y el PP, por ahí no pasan.

La Razón dice que "Moncloa avisa a los partidos: pasarán cosas y habrá abstención". Pasarán cosas, qué misterioso. A Marhuenda casi le da un soponcio con la carta de los socialistas pidiendo la abstención del PP. "No tiene paralelo alguno con lo que ocurrió en 2016" con Rajoy. "Parece inadecuado reclamar la ayuda del PP mientras se negocia con Podemos", dice el pobre. Es más, prefiere que el PSOE pacte "un gobierno de coalición con Pablo Iglesias y los partidos regionalistas y el PNV, lo que que está totalmente fuera de lugar es pedir la abstención de quien no tienen razones para darla". Tranquilo, hombre, si lo del PSOE ha sido solo para pinchar un poco, no va en serio, anda, tómate una tila.