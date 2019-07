Borrell se inventa la cuota catalana: "Es evidente que tendrá que haber dos catalanes en el Gobierno"

El ministro en funciones de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha afirmado este sábado que "es evidente que tendrá que haber dos catalanes en el Gobierno, con una presencia fuerte y determinante".

"Dentro de poco habrá una vacante, y se admiten voluntarios", ha ironizado, aunque ha pedido que no le feliciten por su próximo cargo hasta que supere el hearing del Parlamento Europeo para ser nombrado alto representante de la UE.

En la clausura de la Escuela de Verano del PSC, ha pedido que todos los partidos permitan la gobernabilidad del PSOE, ya que considera que es la única opción tras los resultados de las generales: España "no está para volver a repetir elecciones" y que quienes acusan a los socialistas de jugar con la repetición electoral se equivocan.

"Un gobierno en funciones funciona, pero no del todo. No estamos jugando. El país no se lo puede permitir", y ha subrayado que su partido quiere que haya gobierno lo antes posible.

Además, Borrell ha acusado al independentismo de hacer "una campaña de desprestigio terrible" contra él, pero también ha celebrado la negociación de su partido con JxCat en la diputación de Barcelona, así como en otros municipios y diputaciones en Cataluña, y ha bromeado diciendo que podrían echar una mano en Madrid.