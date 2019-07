El PP insiste en que no se abstendrá pese a las presiones de la "maquinaria socialista"

"Todos los diputados del Partido Popular van a votar no en la investidura de Pedro Sánchez". En Génova no se mueven ni un ápice de su postura y piden al PSOE que "se abstengan de presionar al PP". En una rueda de prensa ofrecida tras la reunión Comité de dirección, Teodoro García Egea se ha dirigido a los socialistas para decirles "que busquen en otro sitio que no sea en la bancada de Pablo Casado". "Busquen en sus socios de moción de censura", ha insistido en referencia a Podemos y los separatistas.

El secretario general del PP ha dicho que su formación no se siente presionada por la "maquinaria que el PSOE ha puesto en marcha" en los últimos días para que el Partido Popular se abstenga.

Y a aquellos socialistas que piden que los populares se abstengan recordando que el PSOE lo hizo en 2016 para que gobernase Mariano Rajoy, García Egea les ha dicho que lean el libro de Pedro Sánchez, Manual de Resistencia, en el que asegura que "la abstención fue una idea pésima".

Cuestiones orgánicas

Teodoro García Egea ha comparecido tras la reunión de la dirección de los populares en la que también han tratado varios de los problemas orgánicos que sufre el partido. El primero de ellos en el País Vasco, donde uno de sus representantes en las Juntas Generales de Guipúzcoa, Juan Carlos Cano, votó el pasado jueves a favor de que Bildu presidiera la comisión de Derechos Humanos. El secretario general del PP ha anunciado que se abrirá un expediente informativo para obtener "las aclaraciones necesarias" de lo sucedido y que "toda España sepa que el PP no quiere tener nada que ver con Bildu".

Por otra parte, el PP ha abierto expediente informativo a tres consejeros insulares del PP de La Palma que firman con el PSOE una moción de censura contra la Presidenta del cabildo de Coalición Canaria. Desde Génova avanzan que serán expulsados por saltarse la disciplina de voto.