El Mundo abre con una entrevista a Errejón: "Hay claramente sitio para otra fuerza progresista no sectaria". Bofetón a Iglesias. La entrevista la realiza Jorge Bustos, que lo presenta así. "Errejón es un político mestizo. Y, por tanto, afable para unos, impostor para otros y equívoco para la mayoría". Bustos le da la oportunidad de retractarse de las tres comidas diarias en Venezuela. "Fue una frase desafortunada", reconoce ahora. Federico Jiménez Losantos se enrabieta porque "llevamos 80 días de presidente en funciones con una sola función: la de perder el tiempo y el dinero de todos artillando su candidatura presidencial cuando le convenga convocar elecciones. Llevamos meses de años de interinidad permanente, en la que ayer el leptosomático Rajoy y hoy el brioso zascandil se han instalado gustosos. La desvestidura es la nueva forma de investidura; La Moncloa, una vacante siempre ocupada". Santiago González comenta la última "melonada" de Iglesias preguntado a sus borreguillos "que si prefieren un gobierno de coalición o uno en el que no toquen pelo. Pedro se ha cabreado en la creencia de que era una maniobra de presión de Pablo. Un error. Debió contraatacar consultando a las bases socialistas si quieren un Gobierno con bicho podemita dentro o sólo integrado por honestos socialistas"· Pedazo de idea, Santiago, y luego dicen que el genio es Iván Redondo.

El País cuenta que "Rivera ultima cambios de calado en plena crisis de Ciudadanos". En román paladino, que se va a cargar a los cuatro gatos que osan criticarle en el partido y meter a gente que le diga todos los días lo guapo, lo alto y lo listo que es. Al mejor estilo Pablo Iglesias, oye, sólo le falta dejarse coleta para parecerse cada vez más al líder podemita. Almudena Grandes advierte a Sánchez e Iglesias. "La división de la izquierda sólo provoca abstención y la derecha ya está oliendo la sangre". Destila odio, esta mujer.

ABC dice que "a siete días de la investidura" estamos "sin noticias del nuevo Gobierno". El periódico de Vocento ha entrevistado a Baldoví y Erkoreka, que se han prestado a investir a Sánchez. El caso es que, como dice el editorial, "parece que Sánchez tenga muy claro que no forzará la maquinaria para cerrar un acuerdo de gobernabilidad con Unidas Podemos y que, por tanto, el resto de apoyos se convierte en irrelevante". Cierto, Baldoví y Erkoreka no pintan nada en esta esta historia. "Aparentemente todo apunta a que la investidura resultará fallida". "Sánchez presume de un triunfo electoral incontestable. Pero 123 diputados solo revelan una seria impotencia para gobernar sólidamente. No es descartable que decida repetir elecciones", dice amargando aún más a Almudena Grandes.

La Razón presiona sobre Madrid. "El PP busca cerrar Madrid y Murcia antes de la investidura de Sánchez". Para echar una mano lleva una encuesta en la que advierte de que si se repiten las elecciones en Madrid, "solo Ayuso crecería en votos". Marhuenda atiza a Cs y a Vox en su editorial. "Ciudadanos y Vox han actuado por debajo de lo que cabría esperar y exigir de dos forrmaciones que se arrogan un sentido de Estado y de defensa del interés general que no se ha dejado sentir en esta coyuntura. Las luchas partidistas y los conflictos ridículos, aderezados de dosis de vanidad y soberbia en algunos de esos dirigentes, han prevalecido frente a lo trascendente y sustantivo, el bien común", que es lo único que inquieta a Marhuenda, de todos es sabido. Antonio M. Beaumont cuenta que Iglesias no va a ceder que "ha decidido quemar los barcos para evitar que sus huestes tengan la tentación de amedrentarse . Pablo lleva colgado un cinturón de explosivos y está decidido a accionarlo", dicen sus detractores. Quiere ser ministro con rango. No le vale otra cosa". Y eso es lo que pide que voten sus borreguitos, que sí, que Pablo debe ser ministro, igual que Pablo e Irene se merecen tener un casoplón de millonarios. Si se repiten elecciones Podemos puede darse un trastazo, pero él y su pareja tienen el escaño asegurado. Y al resto que les den morcillas.