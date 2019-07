El presidente del Gobierno dice 'hasta aquí'. Pedro Sánchez ha solemnizado este lunes la ruptura de las negociaciones con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, por una posición de "encastillamiento" que le llevó a convocar una consulta que ha calificado de "mascarada bien grande". "Es una consulta trucada para justificar su segundo no", ha dicho Sánchez en una entrevista en la cadena SER recordando el primer rechazo de Iglesias a su investidura en 2016 y denunciando que el líder de Podemos utilice a los inscritos de su formación para votar en contra de su investidura.

Notablemente enfadado, pero también con cierta puesta en escena, el presidente en funciones ha reconocido estar "sorprendido y frustrado" y ha señalado a Iglesias como responsable de "dar por rotas" las negociaciones. "Le he propuesto hasta cinco ofertas a Pablo Iglesias, las ha rechazado todas" y "no se ha movido de su posición maximalista". La última oferta fue aceptar la entrada de técnicos de Podemos al Gobierno pero no dentro del Consejo de Ministros. "Yo no pongo vetos a nadie pero tampoco acepto imposiciones", ha señalado defendiendo su mandato constitucional de tener libertad y capacidad de nombrar a sus ministros. "No se pueden imponer nombres siendo la cuarta fuerza más votada".

El candidato ha dado por hecho que fracasará su investidura con "el rechazo de Iglesias, que va a votar lo mismo que Santiago Abascal". Algo que provocará que "mi candidatura decae, yo en septiembre ya no seré candidato", ha dicho sin descartar volver a ser candidato y volver a aceptar el mandato del rey Felipe VI en una segunda ronda de consultas.

Unas imposiciones que ha manifestado "no entender muy bien" porque se trata de "un gobierno que a lo mejor no sale" porque no tiene los votos suficientes y por las que ha proyectado todas las culpas sobre el líder de la formación morada. "Soy adulto, no necesito que me digan las cosas dos veces. Iglesias calificó de idiotez mi propuesta el pasado viernes. Ahora a mí sólo me queda esperar a ver qué vota iglesias en mi investidura y si vota con la ultraderecha".