El Mundo sigue haciéndole el juego a Sánchez en su idea de hacer de Errejón un hombrecito. "Moncloa cree que Errejón superaría a Iglesias si se repiten las elecciones". Bueno, eso es mucho creer. Arcadi Espada aconseja a Iglesias que haga cuentas, que Sánchez no le necesita para nada. "La verdad dormida de toda esta negociación es que Sánchez puede ser presidente sin el voto de la podemia. Solo es preciso que negocie a fondo con los nacionalistas catalanes y lo demás vendrá rodado. Y para negociar solo hay ahora una cuestión importante: los presos nacionalistas y la necesidad de que el Estado aplique al mismo tiempo la ley y la clemencia". "La mayoría política en España no pasa por Iglesias ni pasará". ¡Ángela María! Eso explica la reunión de hoy de Lastra con Rufián. Pablo puede convocar todas las consultas que quiera. Raúl del Pozo comenta la entrevista a Pedro Sánchez ayer en la Ser en la que rompió peras con Iglesias. "El rey del no se ofende cuando le dicen no. Culpó a todos del bloqueo menos a sí mismo. Ha decidido convertir a Pablo Iglesias en el villano de la película, y los de Podemos se han quedado flipados pro el tono del presidente del Gobierno" Con lo educado y prudente que es Iglesias, si sólo dijo con un tono muy moderado que la propuesta de Sánchez era una idiotez, no dijo gilipollez.

El País dice que "Sánchez considera rotas las negociaciones con Iglesias". La cosa parece seria porque hasta se molesta en editorializar. "La ruptura de Sánchez e Iglesias devuelve la investidura a un exasperante punto de partida, que podría concluir en punto muerto". Así que vuelve a mirar a Ciudadanos. "El partido socialista y Ciudadanos suscribieron hace tres años un acuerdo de gobierno que no pudo ejecutarse porque Iglesias lo impidió, obstinado en el sorpasso. En esta ocasión no puede hacerlo, y la explicación política que falta desde entonces no es por qué Rivera y Sánchez han llegado a ser psicológicamente incompatibles, sino por qué aquel programa ha dejado de ser válido". Según parece, Rivera padece una enfermedad mental que le hace creerse el jefe de la oposición sin serlo, ver un sorpasso al PP que no existe y tratar a sus votantes como si fueran inscritos de Podemos que van a tragar con su autoritarismo sin rechistar. Está mu mal, Rivera, pero mu mal.

ABC cuenta que "Puigdemont piensa en otro país para continuar su fuga". Pues hala, hala a viajar, es bueno para abrir mentes. Opina Bieito Rubido en el editorial que lo de ayer de Sánchez es una "farsa". "Las apariencias apuntan a un veto mutuo sin marcha atrás y así lo refleja el tono de frustración empleado ayer por Pedro Sánchez. Sin embargo, la presión de la izquierda social y mediática sobre ambos es tan grande como el temor a una desmovilización masiva de la izquierda electoral si se convoca de nuevo a la urnas. Por eso es prematuro dar por fallida la investidura de la semana que viene, ya que la realidad no siempre es lo que parece". Pues vale, lo que sea será. Luis Ventoso pide urnas. "Lo mejor para España son unas nuevas elecciones. Unos nuevos comicios podrían contribuir a concentrar la sopa de siglas. A poner en su sitio a unos partidos bisagra que han resultado estériles. A iniciar un lento y necesario retorno al bipartidismo, que tan bien le sentaría a España". Pues visto que Rivera nos tomó el pelo cuando dijo que venía para que no se dependiera de los nacionalismos no sería mala idea.

La Razón dice que "El Rey dará tiempo a los partido si fracasa la investidura". Felipe tiene que estar hasta el gorro. Jesús Rivasés se parte con la consulta de Iglesias. Cree que podría ser que los inscritos de Unidas Podemos "se rebelen contra la dirección y elijan apoyar la investidura aunque no haya ministros podemitas". Ni en tus mejores sueños. Además, hay serias dudas de que Unidas Podemos "sea un partido político, porque hay quien ve más lo morado como una sociedad de gananciales Palo Iglesias-Irene Montero", que sólo se acuerdan del partido cuando les interesa, como ya pasó con la consulta sobre su casa de Galapagar.

En La Vanguardia, Enric Juliana, un tío de lo más listo e informado, nos cuenta que la clave está en Grecia. "Un gobierno con Podemos en el cuarto de máquinas sería una corrección del resultado griego", de la derrota de Txipras. "No todo es mus y pelea de gallos en la política española. Sánchez también envió ayer un mensaje a Bruselas. Un poco más de contexto, por favor". Es que no todo el mundo puede ser tan listo como usted, Juliana. Además, como las elecciones en Grecia se celebraron la semana pasada y el bloqueo en el gobierno lleva ya dos meses y medio, los que no estamos tan enteraos no lo habíamos relacionado. Qué torpes somos, menos mal que tenemos a Enric Juliana para situarnos en el contexto adecuadamente.