Patricia Ortega recibe el fajín de general y entra en la historia de las Fuerzas Armadas

El Ministerio de Defensa ha sido el escenario este martes de un hecho histórico. Un nuevo hito en la normalización de la mujer a las Fuerzas Armadas. Y es que la general de brigada Patricia Ortega, la primera fémina que accede a este rango en la milicia española, ha recibido el fajín carmesí de punto de seda encarnada, con borlas de hilo de oro, flecos de seda y entorchados de empleo, que distingue a aquellos militares que forman parte del cuerpo de oficiales generales desde el siglo XVI.

Arropada por su marido y sus tres hijos, que han seguido visiblemente emocionados todo el acto en un lugar preferente, ha agradecido a los miembros del Consejo Superior del Ejército de Tierra que hayan encontrado en su carrera profesional "méritos para proponerme para la alta distinción de acceso al generalato" y ha recordado que "hasta aquí no se llega solo, porque somos una empresa que trabaja en equipo".

"Quiero agradecer a todos los que me han acompañado por su profesionalidad y su lealtad. Todo esto es vuestro, compañeros", para insistir nuevamente en que su carrera militar, como la de todos en las Fuerzas Armadas, no sería posible sin el resto de sus compañeros de armas: "esto no es el éxito de una sola persona, es de toda la institución. No sólo es el uniforme, es el éxito de todas mis compañeras y compañeros".

Tras dedicar un breve recuerdo a su padre, que también fue militar, ha terminado su intervención con cuatro palabras: "Estoy listo, mi general". Ha sido en el momento en que se ha separado del estrado y se ha encontrado con el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de Ejército Francisco Javier Varela, que ha sido el encargado de pasar el fajín de general alrededor del cuerpo de Ortega y anudárselo como manda la tradición. Los aplausos han desbordado la sala.

El máximo responsable del Ejército de Tierra ha destacado que la nueva general "asciende por haber acumulado el mérito y capacidad exigible para ello y no en virtud de un cupo por razón de género", ya que "ha superado de manera notable 30 años de sacrificio, dedicación, esfuerzo y un proceso de formación constante, y está preparada para asumir estas funciones". "Este nombramiento es el triunfo de la normalidad", ha concluido.

Por su parte, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha destacado que "con este acto se reconoce el esfuerzo no sólo de la general Ortega, y de las mujeres que hace 31 años ingresaron en las FAS, si no también de esas 15.000 mujeres que pertenecen al Ejército en cualquier empleo".