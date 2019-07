Podemos impide la investidura de la candidata del PSOE en La Rioja

En una especie de aviso a navegantes, Podemos ha impedido que la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, se convierta en presidenta. En la primera sesión del pleno de investidura, Andreu no ha logrado la mayoría absoluta necesaria para ser investida por el voto en contra de la diputada de Podemos Raquel Romero.

Andreu ha contado con 16 votos a favor -15 del PSOE y uno de la diputada de Unidas Podemos por IU, Henar Moreno- y con 17 en contra -doce del PP, 4 de Ciudadanos y el de Romero-.

Tras este resultado, la segunda votación para la investidura de Andreu, en la que solo necesitará obtener una mayoría simple, se celebrará el próximo día 18 y, de no lograrla, se abrirá un plazo de dos meses para conseguir ese apoyo que, de no materializarse, provocaría la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas.

Después de 24 años de Gobiernos del PP en La Rioja, el PSOE e IU alcanzaron el pasado día 5 un acuerdo programático, al que no se ha sumado Podemos, que en las negociaciones con los socialistas durante los últimos días ha pedido ocupar tres consejerías de las ocho que Andreu prevé en su futuro Ejecutivo regional.

La candidata socialista ya avanzó, el pasado día 12, su negativa a esa exigencia de Podemos, formación a la que ofreció un gobierno que puede ser "corresponsabilidad" con cargos intermedios, pero no formar parte de su Consejo de Gobierno, en una situación que guarda similitudes con las negociaciones de investidura a nivel nacional.

Durante el pleno, Romero ha avanzado su voto en contra de Andreu, a la que ha acusado de ser "una marioneta dirigida desde Madrid" y colaboradora del "esperpéntico espectáculo" del presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez. Ha insistido en que los socialistas no han querido negociar con "transparencia" con ella, pero sí lo han hecho en "pactos de despacho", en referencia al acuerdo entre el PSOE e IU.

"Creen que somos la fuerza subalterna del PSOE, se equivocan. Podrán amenazar, mentir, pero el voto de Podemos ni se compra ni se vende", ha recalcado Romero, quien ha dicho a Andreu que "hoy no será presidenta de La Rioja" y ha añadido que, "para gobernar, hay que negociar".

En la entrevista que ha concedido en La Sexta, Pablo Iglesias se ha desentendido de lo ocurrido en La Rioja alegando que él no puede intervenir en las negociaciones. "Yo no mando (en Podemos La Rioja) y no puedo intervenir, lo que sí digo es que quiero que haya acuerdo en La Rioja", ha subrayado, y preguntado por la solicitud de tres de las ocho consejerías autonómicas por parte de la formación morada local, ha respondido que no se puede meter en las negociaciones. Según ha dicho, las federaciones de Podemos tienen autonomía a la hora de pactar.

Desde el PSOE, José Luis Ábalos ha tachado de "deplorable" lo ocurrido y Carmen Calvo ha calificado de poco democrática la actuación de la diputada podemita. En su opinión, es una manera "muy extraña" de entender las reglas de la democracia, el que una sola diputada "pretenda tumbar la grandísima mayoría que tiene Andreu exigiendo la mitad del gobierno con una sola parlamentaria".