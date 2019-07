El Mundo dice que "Iglesias admite que la clave es que Sánchez le haga ministro". Y no hay más que hablar. Y claro, el presidente, que sabe que Iglesias en el Gobierno va a ser como un grano en donde la espalda pierde su honesto nombre, dice que nones. Federico Jiménez Losantos dice que se trata de un problema de egos. "Egosánchez no pacta con Iglesias, ni con Casado, ni con Rivera porque no se le pone en los 123 escaños. Pocos, pero que, multiplicados por su ego, se van a 321. Y como las encuestas halagan ese ego interminable, a votar en noviembre, a ver si nos enteramos de que hasta que le hagamos presidente, no parará. Del ego de Iglesias, para qué hablar", le sale a borbotones. Pero no son los únicos. "Porque el ego falsamente humilde de Abascal se ha unido en su órbita, a modo de cometa amenazante sobre el ego de Casado, con el ego francamente soberbio de Rivera, de tamaño megasánchez (…) Y así, entre la famosa superioridad moral de la izquierda, la del hipercentro y la de la superderecha, iremos a votar cuantas veces sus egoseñorías dispongan".

El País dice que "Iglesias lleva el pulso hasta el final y exige un puesto para él en el Gobierno". Se lo dejó clarito ayer al oso amoroso Ferreras. Le recordó que fue él el que le hizo presidente, que sin él no sería nada y ha llegado el momento de cobrar, a ver si se creyó Sánchez que le llevó en brazos a Moncloa por su cara bonita. Otro momentazo de la entrevista fue cuando dijo que él se pondría gustoso y humildemente "a las órdenes del presidente". ¿Iglesias a las órdenes de alguien? Las carcajadas se oían hasta en Pekín. Lara Moreno lo explica muy bien. "Pedro ya no quiere saber nada de Pablo. Pablo quería una cosa todo el rato, la que quiere desde siempre, y Pedro no se la ha querido dar, no quiere desde nunca; entonces, Pablo ha hecho un par de preguntas a su gente y Pedro ha dicho que adiós". Ni Barrio Sésamo lo hubiera explicado mejor.

ABC: "Europa sí encuentra quién la presida". Hombre, Bieito, es que en Europa son muy europeos. Dice Ignacio Camacho que Sánchez "ha convertido la investidura en un trile, en un fullero juego de manos en el que la bolita no se mueve de sitio mientras él maneja a toda velocidad los vasos. Pero su reputación de ventajista ya no confunde a ningún incauto: no traga el PP, no traga Ciudadanos y Podemos aguanta más de lo que cabía en sus cálculos". Carrascal no entiende nada. "¿No le eligió su socio preferente? Y ahora resulta que meter a Podemos en su gobierno es como meter a la zorra en el gallinero. ¡Pues vaya vista que tienen tanto él como su gurú de cabecera!". Por lo que se ve, Pedro creyó que Pablo le iba a llevar en parihuelas a la presidencia como en la moción de censura. Craso error, hay una factura que pagar, guapito.

La Razón está ya en modo elecciones. "Casado y Rivera pelearán sin alianzas en otras elecciones". Dice Marhuenda que "todo indica que el pulso entre PP y Ciudadanos se va a mantener por la razón de que ambas formaciones pugnan por un mismo sector del electorado al haber renunciado Rivera al votante del centroizquierda". Renunciado es una forma suave de decirlo, Marhuenda. Les ha escupido en la cara y les ha dicho que ahí tienen la puerta, que se metan sus votos donde les quepa que él no los quiere.

La Vanguardia dice que "Iglesias promete ceder más si hay gobierno de coalición". Que está dispuesto a cortarse la coleta, dijo exactamente. Venga, Pedro, la coleta de Pablo bien vale un ministerio. Enric Juliana desvela la estrategia de Pedro. "Romperles las piernas a Pablo Iglesias y Albert Rivera entre julio y septiembre". Pues sí que ha bajado el nivel desde ayer, Juliana. ¿Qué ha sido del mensaje a Bruselas por el contexto griego?