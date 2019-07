El Pentágono, "decepcionado" con España por la retirada definitiva de la F104 Méndez Nuñez

"Hemos disfrutado de una relación productiva y profesional con la Méndez Núñez, pero estamos decepcionados con la decisión de España de retirar permanentemente la fragata del grupo de combate del portaaviones Abraham Lincoln". Éstas son las palabras con las que la teniente coronel Carla Gleason, una de las portavoces oficiales del Pentágono estadounidense, valoraba esta madrugada la decisión tomada en los últimos días por el Ministerio de Defensa español.

La polémica se inició en mayo. La fragata española F104 Méndez Nuñez se había integrado en el grupo de combate estadounidense encabezado por el portaaviones Abrahan Lincon con un doble objetivo. Por un lado, dar la vuelta al mundo para conmemorar el V Centenario de la primera circunnavegación al planeta mientras la tripulación española se adiestraba con la norteamericana y se podía de manifiesto la interoperatividad de ambas marinas.

El otro objetivo era comercial, vender a la US Navy las bondades de las fragatas F100 construidas por Navantia, en un momento en el que la empresa pública española de construcción naval se encuentra inmersa en un concurso público en el país norteamericano para vender una veintena de unidades de este tipo de embarcación. El modelo español es uno de los finalistas que se mantienen en liza.

Pero la tensión entre Estados Unidos e Irán hizo que la Administración Trump desviara el grupo de combate hacia el estrecho de Ormuz, una parada que no estaba prevista en el acuerdo inicial sobre la ruta. El Gobierno español decidió entonces separar a la fragata española del grupo de combate y enviarla a un puerto de la India. No quería que se pudiese ver involucrada en algún tipo de incidente militar, aunque no faltaron contradicciones en la argumentación de los ministros de Pedro Sánchez.

La decisión final del Ministerio de Defensa español en las últimas horas ha sido que la fragata española no se vuelva a integrar en este grupo de combate, más si cabe teniendo en cuenta que no se sabe cuándo abandonará el estrecho de Ormuz para continuar la ruta y teniendo en cuenta que los problemas internacionales podrían volver a aparecer cuando el grupo de combate del Abraham Lincoln entre en las tensas aguas del Mar de la China.

La teniente coronel Gleason no dudó, en declaraciones a Efe, en destacar las buenas relaciones que existen entre las marinas de España y Estados Unidos y en mostrar su deseo en que retomen sus operaciones de navegación conjunta "en un futuro próximo".

La decisión de España saldrá gratis. No está previsto que haya ningún tipo de represalia técnica. La razón es que el Pentágono lleva varios meses tratando de conseguir que el Gobierno español autorice el despliegue de un escuadrón de helicópteros navales en la base de Rota (Cádiz), que sirva de apoyo a la próxima rotación de destructores norteamericanos que se encuentran en esta base española dentro del escudo antimisiles de la OTAN.

De hecho es muy posible que estos dos temas –Defensa los obvia en su nota de prensa oficial– centrasen parte de las reuniones que el subsecretario de la Marina de EEUU, Thomas B. Modly, mantuvo en la tarde-noche de ayer en Madrid con varios altos responsables del departamento que dirige Margarita Robles. Exactamente, con el secretario general de Política de Defensa, almirante Juan F. Martínez Núñez, y con la directora general de Política de Defensa, Elena Gómez.

La visita del alto mando militar estadounidense al Ministerio de Defensa se celebró horas después de que se desplazase desde Estados Unidos hasta la base de Rota (Cádiz) para mantener varias reuniones de trabajo con los militares de su país que se encuentran desplegados en la misma.