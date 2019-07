Pasar de ser solo incómodos a determinantes. Eso es lo que buscan los de JxCAT en estas horas previas a la investidura. El viernes decide la ejecutiva del grupo parlamentario de Carles Puigdemont, el sentido de su voto y viendo que se les acaba el tiempo para recibir una llamada del PSOE, los diputados separatistas han optado por incrementar sus apariciones públicas para ganar visibilidad y lanzar hasta la saciedad su mensaje de que ‘o Pedro Sánchez les garantiza un referéndum o no facilitarán su investidura’. "Nos gustaría poder votar que sí a Sánchez pero su inacción nos envía mensajes muy claros que no podemos desatender. No se dan las condiciones", ha dicho este jueves la diputada Laura Borràs en la Cadena Ser Cataluña.

En JxCAT reclaman un encuentro como el que este martes mantuvieron en el Congreso de los Diputados, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra y el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián para avanzar posiciones respecto a la investidura y sentir así que sus 7 diputados -3 de ellos presos en Lledoners- son igualmente necesarios para el futuro gobierno socialista. Pero lo cierto es que en la formación de Puigdemont sigue sin haber una posición unánime respecto a qué hacer la próxima semana. Desde la prisión catalana los procesados, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez son claros defensores de la abstención al igual que algunos consejeros del Gobierno de Quim Torra como la propia portavoz Meritxell Budó.

Otra cosa es lo que se piensa en Waterloo. Allí el fugado y todo su séquito son contrarios a facilitar el Gobierno a Sánchez la próxima semana y prueba de ello es la carta publicada por Torra este miércoles en La Vanguardia.Tanto el presidente catalán como la portavoz de JxCAT en el Congreso, Laura Borràs, se han mostrado partidarios de votar ‘no’ la próxima semana porque, dicen, Sánchez no está dialogando con ellos. "Sin diálogo será muy difícil", decía la portavoz este miércoles en TVE criticando que el diálogo que propone el Gobierno socialista es "más retórico que real".

"És molt fàcil espolsar-se les puces, @sanchezcastejon és qui té la responsabilitat de formar un govern. Es comporta com si tingués una majoria que no té i actua com si tothom hagués de votar-lo perquè sí", ha dit @LauraBorras, de @JuntsXCat #AquíBorràs pic.twitter.com/GeH0FOPJAJ — Aquí, l'estiu (@AquiCuni) July 18, 2019

En este sentido, Borràs ha insistido este jueves en que la iniciativa para buscar apoyos debe partir del propio candidato a la presidencia. "Es muy fácil sacudirse la pulgas. Sánchez es quien tiene la responsabilidad de formar un gobierno. Se comporta como si tuviese una mayoría que no tiene y actúa como si todo el mundo tuviera que votarle porque sí". Mañana decidirán su voto en una reunión presidida por el fugado Puigdemont. " 3 de nuestros diputados están presos y la Mesa del Congreso ha decidido que sus votos se los cobra en forma de abstención. Tenemos que decidir una posición de grupo", ha advertido este jueves Borràs, nada partidaria de seguir el dictado de los procesados.