El consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha explicado en Es la Tarde de esRadio la satisfacción que ha supuesto para el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla la aprobación de unos presupuestos en los que no han dejado a nadie fuera. "Se aprobaron enmiendas de Adelante Andalucía y el PSOE que fueron votadas por Vox. Buscamos el bien común", ha explicado.

Sobre el pacto a la andaluza, Bravo ha explicado que "se anunciaba que venía el coco pero lo que suele producirse es que cuando gobierna el PP con Cs y el apoyo de Vox, le va mejor a la gente", ha añadido.

El consejero andaluz también se ha referido a la polémica que marcó el cierre de la sesión en la que este jueves se aprobaron los presupuestos. Pasadas las dos de la tarde, Juan Bravo se subía a la tribuna del Parlamento autonómico para agradecer a todos su trabajo. En su discurso, hacía referencia a Vox diciendo que "sus propuestas han mejorado el Presupuesto", algo que empezó a enfadar a los socialistas y a los miembros de Podemos.

"Ningún voto vale más que otro", decía Bravo y añadía que las políticas de la mujer no son exclusivas de los socialistas. "Victoria Kent votó en contra del sufragio femenino... que se lo pregunten a Clara Campoamor", explicó en su intervención. Palabras encendieron la bancada socialista.

El enfado de los de Susana Díaz llegó hasta tal punto que al finalizar el pleno, cuando Bravo fue a saludar a los grupos, la expresidenta andaluza se negó a darle la mano: "No venga a saludarme y pida disculpas", le dijo Díaz.

Bravo ha explicado que lo que hizo fue "saludar a todos los portavoces uno por uno" y que cuando llegó a la altura de Díaz, la expresidenta andaluza le negó la mano. "Creo que hice lo que tenía que hacer como consejero de Hacienda y es decisión de ella recibir o no el saludo".

"Si tengo la oportunidad de volver a presentar los Presupuestos de 2020 me volveré a acercar para darle la mano, y si me la quieren dar me la darán y si no no. Pero si queremos que nos respete la gente tenemos que respetarnos", ha añadido Bravo que ha terminado la entrevista explicando que "es una decisión que ella tomó y no le doy menor importancia, estoy convencido que la siguiente vez se arreglará sin ningún problema".