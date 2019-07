Irene Montero responde al PSOE: "Vetar a Iglesias es vetar a todo Podemos"

Defender a Pablo Iglesias por encima de todo. Es la consigna que en estos momentos está asentada entre los dirigentes de Podemos. Un día después de que Pedro Sánchez verbalizara que la presencia del secretario general de la formación morada en el Consejo de Ministros es el principal problema para la ansiada coalición, los miembros de la dirección de Podemos que se han pronunciado este viernes en diferentes medios de comunicación no han dejado lugar a dudas.

"El veto a Iglesias es un veto que se extiende a Unidas Podemos", ha respondido Irene Montero tajante en la Cadena Ser cuando le han preguntado por la maniobra que ahora estaría manejando el Partido Socialista de dejarle a ella la puerta del Consejo de Ministros entreabierta. "No es un debate de nombres. Lo que ha dicho el Partido Socialista es que para gobernar este país no te puedes presentar a las elecciones por Unidas Podemos", ha considerado.

A su juicio, lo único que pretende el Partido Socialista es intentar gobernar en solitario a base de "hostilidades" y ha llegado incluso a acusar a Pedro Sánchez de "intentar eliminar" a Pablo Iglesias aprovechando la investidura. "No es serio. No es democrático", se ha quejado al tiempo que se ha mostrado convencida de que el Partido Socialista terminará rectificando y aceptando el gobierno de coalición. "No damos la batalla por perdida", ha asegurado.

Recado de Iglesias a Sánchez

Por su parte, el líder de Podemos ha concedido una entrevista al diario 20 Minutos en la que ha insistido en la misma idea que Montero: tarde o temprano habrá gobierno de coalición. Sobre su exclusión del Consejo de Ministros, Pablo Iglesias ha considerado que "no es sensato" plantear vetos y ha pedido a Pedro Sánchez que explique por qué no lo quiere en su Ejecutivo. Si no retiran los vetos, ha señalado, el PSOE no estará buscando acuerdos sino "excusas" para no pactar con ellos y convocar unas nuevas elecciones.

Un escenario que para Iglesias sería una "irresponsabilidad" y que el líder de Podemos achaca a que los socialistas consideran que las encuestas les son favorables. Por eso, ha retado a Pedro Sánchez a que explique la situación: "Que lo diga, que diga que quiere que siga la situación de bloqueo y que quiere llevar a los ciudadanos españoles a votar otra vez porque quiere acumular todo el poder y no quiere compartir responsabilidades".

Un reproche que ha venido acompañado de una advertencia. "Creo que si Pedro Sánchez obliga a los españoles a votar no será presidente nunca", ha avisado. Es decir, que es ahora o nunca. Si las elecciones tienen que repetirse en el mes de noviembre, no habrá segunda oportunidad por parte de Unidas Podemos que cerrará definitivamente sus puertas a Pedro Sánchez.