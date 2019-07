Quim Torra permite espiar a profesores y alumnos en los recreos para ver si hablan catalán

La persecución del castellano en las escuelas catalanas cuenta con un nuevo capítulo. La Plataforma per la Llengua, ONG volcada en la inmersión lingüística y fuertemente subvencionada por la Generalidad de Cataluña, ha publicado un "estudio sociológico" en el que insiste en alertar de la situación lingüística en las escuelas catalanas ya que, según ellos, el catalán sólo está presente en el 24% de las conversaciones en los patios de colegio, tal y como se denunciaba en un documental en la cadena pública catalana TV3.

Un informe del que ya dimos cuenta en Libertad Digital pero del que ahora se ha conocido que se realizó de forma fraudulenta ya que consistió en espiar a alumnos y profesores mediante observadores de incógnito. La entidad independentista, conocida como la ONG del catalán, afirma que "los patios son uno de los puntos principales de interacción y ocio entre niños y adolescentes, y por tanto es donde podemos detectar qué instrumento consideran más útil y adecuada para comunicarse entre ellos: cuál es, de forma espontánea, su lengua común".

El Gobierno de Quim Torra permitió espiar el uso del catalán en los patios de los colegios ya que la plataforma avisó a la Consejería de Educación de la Generalidad, en manos de ERC, recibiendo su beneplácito y el de la Generalidad.

Los infiltrados que, como decimos, actuaban de incógnito a modo de policía política, "por lo que ni profesorado ni alumnado supieron que se estaba observando el comportamiento lingüístico para no alterarlo", simulaban no saber catalán ni castellano. Se dirigían a los profesores en inglés y después se retiraban para observar en qué lengua se producían las interacciones entre profesores y alumnos.

El presidente de la Plataforma per la Llengua, Óscar Escuder, defendió esta forma de actuar propia de otras épocas como la soviética porque "si el sujeto de estudio es consciente de que se están observando sus hábitos lingüísticos, es muy probable que no actúe de manera natural".

La emergencia lingüística de la que alerta esta ONG encargada también de denunciar a los comercios que rotulan en castellano se basa en hacer ver que "la situación sociolingüística en los patios es grave: hay un alto porcentaje de niños y adolescentes que no ven el catalán como un instrumento útil y atractivo, incluso entre aquellos que lo tienen como lengua materna". Un drama para la entidad que achacan a la "ola migratoria" que ha cambiado el "paradigma lingüístico". "Fundamentalmente es así no porque la población recién llegada no quiera incorporarse al catalán, sino por los prejuicios lingüísticos de la mayoría de los catalanohablantes, que cambiamos automáticamente de lengua cuando nos parece que alguien no es de aquí. Así, ayudamos a hacer sentir que el catalán ni es útil ni es para él", señala Escuder.

También culpa a Netflix, HBO, YouTube o Instagram ya que, según la Plataforma per la Llengua, el catalán es muy minoritario en estas plataformas y redes sociales, "donde se encuentran algunos de los referentes básicos" entre los adolescentes.

El lamento de esta entidad independentista se produce porque "está en juego la cohesión social del país, la construcción de una sociedad basada en la justicia social, que combata los prejuicios", no sólo el catalán. Por ello van a iniciar una "campaña de país" con la comunidad educativa para revertir la situación y apartar aún más el español de las escuelas catalanas.