Un año de la 'era Casado': hablan su círculo de confianza y sus fichajes

14 horas 11 minutos del 21 de julio de 2018. Ana Pastor Julián tomaba la palabra en el Congreso Nacional Extraordinario del Partido Popular para proclamar a Pablo Casado como nuevo presidente del PP. Comenzaba, en palabras de su círculo de confianza, "la era Casado". Este domingo se cumple un año de aquel anuncio que dio un vuelco a la formación presidida hasta entonces por Mariano Rajoy.

Doce meses que no han sido un camino de rosas para Casado ni tampoco para los que han estado a su lado desde aquel duro proceso de primarias en el que, tras su alianza con María Dolores de Cospedal, consiguió derrotar a Soraya Sáenz de Santamaría. Un año después de aquel momento, los que le han acompañado durante los últimos meses explican a Libertad Digital cómo han vivido estos 365 días en los que han superado tres procesos electorales, han sufrido críticas externas (y también internas), y han afrontado no pocas polémicas.

Entre los que han acompañado a Pablo Casado durante estos doce meses, y "desde hace unos cuantos años antes", están el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la que todos en el PP esperan sea la próxima presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso. Ambos candidatos fueron una elección personal del propio Pablo Casado para los comicios municipales y autonómicos del pasado 26 de mayo, a pesar de que no todos en su formación confiaban en ellos.

"No puedo negar que en este año, uno de los mejores momentos fue el pasado 11 de enero cuando Pablo Casado me llamó y me dijo que iba a ser alcalde", explica Almeida en conversación telefónica con Libertad Digital. Acertó el líder del PP y también su directora de comunicación, María Pelayo, que "confió en mí". Pero si con algo "se queda" el alcalde de Madrid en estos doce meses es con la parte "más personal" de Casado y con el apoyo que le dio cuando falleció su madre: "Fue de los primeros en llegar al tanatorio y se lo agradeceré siempre".

De este año de Casado al frente del PP, Almeida destaca que el peor momento fue cuando tuvieron que hacer frente al resultado de las elecciones generales del pasado 28 de abril, en las que perdieron la mitad de sus escaños en el Congreso. Un punto en el que coincide con Ayuso.

La dirigente madrileña del PP destaca de estos doce meses que "la dirección de Pablo Casado al frente del PP ha supuesto pasar página en el libro de historia del principal partido de este país". "Una hoja en blanco con nuevos proyectos, caras diferentes y una nueva forma de hacer política que refuerza los proyectos que en el pasado puso en marcha el PP y que transformaron España y que ahora se adaptan a nuevas realidades y nuevos retos: el papel de España en el mundo, el desafío de los nacionalismos, los retos de la familia, los empleos del futuro y la cuarta revolución industrial", explica Ayuso.

Andalucía, un antes y un después

Conseguir acabar con casi cuatro décadas de socialismo en Andalucía fue también uno de los hitos de este año de Pablo Casado. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, explica que comparte con el líder popular "un proyecto político" pero también "muchos años de amistad y de relación que se ha visto reforzada estos meses por los retos que hemos tenido que afrontar. A él le ha tocado pilotar el partido en el que probablemente sea el momento más complicado para el centro derecha".

Reconoce el líder del PP andaluz que el resultado de las generales "quedó lejos de las expectativas de un partido como el PP, y eso nos llevó a abrir un proceso de reflexión interna.Teniendo eso presente, creo que Pablo está demostrando su capacidad para encabezar un proyecto político que necesita de mucha audacia y determinación, pero sobre todo que todavía tiene mucho que aportar a España y al bienestar de los españoles, y con el que estoy seguro que quedan muchas cosas buenas por venir", augura Moreno Bonilla que recuerda que "uno de los mejores momentos que he compartido con Pablo en este periodo fue con su implicación en su primer proceso electoral, el de las elecciones de 2 de diciembre en Andalucía, que culminó con la consecución del primer Gobierno no socialista después de casi 40 años". "Por eso creo que estamos en una nueva etapa, con grandes retos, que también estoy convencido que se van a traducir en grandes éxitos para el Partido Popular", aguarda el presidente de la Junta de Andalucía.

Sus escuderos

Y si Almeida y Ayuso son las dos apuestas personales del líder del PP, Teodoro García Egea y Javier Maroto han sido sus escuderos en estos doce meses. El actual secretario general de los populares explica a Libertad Digital que "el momento mas gratificante fue hace un año cuando Ana Pastor anunció que Pablo Casado era el nuevo presidente del PP". Un anuncio que se produjo tras una noche frenética que acabó pasadas las cuatro de la madrugada y que se retomó en una reunión a las siete y media. La incertidumbre se convirtió en alegría tras unas semanas en las que "no nos dejaban ni entrar a Génova a más de seis personas del equipo de Casado. Nos tuvimos que reunir en mi despacho del Congreso, sin aire acondicionado en pleno mes de julio", recuerda García Egea que explica que "vio el discurso de Casado en una esquina del escenario. Era el cumpleaños de mi mujer, le prometí que otro año le haría otro regalo", asegura .

Si ese fue su mejor momento en este año para Egea, "el peor ha sido la configuración de las listas electorales". "No puedes contar con todos aquellos que te gustaría", explica. En cambio, para Javier Maroto el día más complicado fue el de las pasadas elecciones generales: "En este año han sucedido las cosas que podrían haber pasado en una década", explica el vicesecretario de Organización del partido que destaca que "en este tiempo, hemos acabado con el mito de que la derecha solo sabía de economía. Además, hemos demostrado que somos una formación que sabe dialogar y pactar".

Unos pactos que alcanzaron su punto álgido en Andalucía tras la conformación de la Junta que preside Juan Manuel Moreno Bonilla. "Casado se implicó personalmente en esas negociaciones y en esa campaña aunque algunos le dijeron que no lo hiciera", comparte Maroto y también Andrea Levy. Ambos han pasado "muchas horas" en Génova con Pablo Casado antes de que se convirtiera en presidente del partido.

"Le dije al presidente que la recuperación de la alcaldía de Madrid era clave para que consiga llegar a La Moncloa", explica la nueva concejal de Cultura del Ayuntamiento de la capital. "Se creían que Carmena iba a estar en el ayuntamiento ad eternum pero no", dice una orgullosa Levy que añade que Casado "ha superado con creces" las expectativas que ella había puesto en el nuevo presidente del PP. "Hemos conseguido sacar al PSOE de la Junta de Andalucía y Madrid en un año", sentencia Levy.

"Una verdadera alternativa"

Otro de los nombres que ha acompañado en estos últimos meses a Pablo Casado ha sido Javier Fernández-Lasquetty. El jefe de Gabinete del presidente del PP no es muy dado a dar entrevistas pero en este aniversario ha querido explicar en Libertad Digital que este año de Casado ha supuesto la "construcción de una verdadera alternativa al socialismo basada en principios y valores".

Lasquetty estaba trabajando en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala cuando se conoció el nombramiento del PP. "Lo vi cuando me desperté en otro continente y me hizo muy feliz. Si no hubiera sido así, el PP estaba acabado", afirma en conversación telefónica con LD. Cuando Casado le llamó días después, él se pensó "mucho" lo de formar parte del proyecto del nuevo Partido Popular. "Acepté porque Casado tiene un gran poder de persuasión y ahora me alegro de haberlo hecho". Recuerda que en varios artículos publicados en Libertad Digital ya había dejado claro "por qué iba a votar a Pablo Casado" durante las primarias y, tras ser elegido, escribió que "con principios sí se gana".

En estos meses, Lasquetty también ha vivido junto a Casado momentos no tan gratificantes. "Fue en la noche electoral del 28 de abril. Yo siempre había pensado que el sentimiento humano más difícil de superar era el resentimiento pero esa noche, aprendí que era el desengaño". "Muchos nos dejaron de votar porque estaban desengañados pero Casado está sabiendo superarlo", añade su jefe de Gabinete.

"Nos esperan meses apasionantes"

Pero si algo ha destacado de Casado en este último año es que también ha querido sumar a perfiles diferentes a su proyecto. Uno de los fichajes que más revuelo causó fue el del periodista Pablo Montesinos, que cuando Casado fue nombrado presidente trabajaba en Libertad Digital. "La intervención de Casado en el Congreso del que salió presidente fue histórica. Yo lo cubrí como periodista, y había que palpar instantes después el ambiente de los asistentes. Ilusionados con el proyecto, con ganas renovadas de salir a la calle y reconectar con el votante de centroderecha".



"Evidentemente, si yo hoy estoy en política es por Pablo Casado", insiste Montesinos que en una entrevista ya dejó claro que si Mariano Rajoy le hubiera hecho la propuesta, hubiese dicho que no. "No siempre ha sido fácil. Yo mismo lo conté en Libertad Digital antes de embarcarme en esta aventura, que me ha permitido ser diputado por Málaga. Por supuesto, se habrán cometido errores. Pero, incluso en los momentos más complejos, siempre me ha impresionado su nobleza, sus ganas de trabajar, su espíritu constructivo", sentencia Montesinos.

En Libertad Digital, el PP también 'fichó' para las listas electorales al Senado al que era el jefe de deportes Vicente Azpitarte que asegura ser "casadista incluso desde antes del Congreso". "Era necesario un giro, que el ala más liberal del partido tomara el control, y entonces Pablo Casado llegó para dotar de una evidente carga ideológica a un PP marcado exclusivamente por la gestión".

Y si en algo coinciden todos lo que han acompañado a Pablo Casado en estos doce meses es que les "esperan muchos más meses apasionantes". "Si estamos metidos en este lío es porque vemos que Casado puede llegar a ser presidente de España".